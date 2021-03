Joachim Löw satisfait de la raclée 3-0 de l’Allemagne contre l’Islande

Le manager allemand Joachim Löw entre dans le crépuscule de son mandat avec Die Mannschaft et le tacticien de 61 ans sait que son équipe avait besoin d’un élan pour les championnats d’Europe cet été.

Avec les éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA, Löw dispose de l’environnement idéal pour mettre de l’ordre dans son équipe – et c’est exactement ce qui s’est passé contre l’Islande.

« Après la longue pause, j’ai un grand besoin de montrer que nous sommes meilleurs que contre l’Espagne », a déclaré Löw à RTL (capturé par Sport Bild).

Joachim Löw est satisfait de la victoire de l’Allemagne.Photo de Martin Rose / .

L’Allemagne était, en effet, meilleure qu’elle ne l’était contre l’Espagne. En fait, les Allemands étaient une force dominante dès le départ et ont couru loin de l’Islande pour une victoire 3-0. La victoire a donné à Löw l’espoir que les choses s’améliorent.

«Je suis satisfait pour la plupart. Nous avons commencé le jeu de manière très énergique et dynamique et nous voulions faire une déclaration tout de suite », a déclaré Löw (tel que capturé par la DFB). «L’équipe est entrée dans le match avec la bonne attitude. En seconde période, nous avons joué trop de passes à l’arrière et avons raté quelques instants pour reprendre le rythme.

Alors que des matches contre la Roumanie et la Macédoine du Nord se profilent, Löw poussera son équipe à être encore meilleure.

«Je vois encore des possibilités d’amélioration dans notre jeu», a déclaré Löw.