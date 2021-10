Joakim Noah compare la déchirure du LCA de Derrick Rose aux attentats du 11 septembre

« Quand j’ai découvert Derrick [Rose] déchiré son LCA, je me souviens des odeurs, avec qui j’étais, de tout. J’ai eu le même sentiment que quand j’ai vu l’avion percuter la tour [on Sept. 11th]. Les gens diront : ‘Il est fou de dire ça.’ Non, je te dis ce que je ressentais.

C’est l’ancienne star de la NBA Joakim Noé expliquant qu’il était si dévasté quand un jeune D-Rose a subi la blessure grave, cela lui a rappelé le jour où des milliers d’Américains sont morts dans l’un des jours les plus sombres de l’histoire des États-Unis.

Noah, 36 ans – qui a joué pour la dernière fois avec les Clippers en 2020 – a laissé tomber la citation choquante sur son ami proche lors d’une longue conversation avec ESPN.

Bien sûr, la blessure s’est produite lors des éliminatoires de la NBA 2011-2012. Les Bulls étaient la tête de série n ° 1 dans l’Est … et jouaient contre les Sixers au 1er tour des séries éliminatoires.

Chicago a remporté le match 1, mais le match a été gâché par la déchirure du LCA à Rose, le MVP en titre de la ligue.

Avec seulement environ une minute à jouer, Rose s’est déchiré le ligament du genou gauche.

Avant la fin de la saison sur blessure, D-Rose était un rebond et une passe décisive loin d’un triple double (23 points, 9 rebonds, 9 passes décisives).

Les Bulls ont fini par perdre la série … et bien que Rose – maintenant l’un des meilleurs joueurs des NY Knicks – soit revenue depuis en tant que joueur très capable, mais n’est jamais revenue à la forme d’avant la blessure.

« Nous pensions vraiment que nous allions gagner ce championnat », a déclaré Noah.

« C’était notre époque. Derrick représentait autant d’espoir. Chaque fois qu’il entrait sur le terrain, nous avions le joueur le plus spécial au monde. C’est beaucoup d’espoir de continuer avec une seule personne. »

Pour ce qui est de comparer une blessure sportive à la mort horrible de près de 3 000 personnes innocentes … c’est probablement une comparaison qui ne conviendra pas à certaines personnes.