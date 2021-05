Joan Barreda remporte la deuxième étape du Rallye d’Andalousie

14/05/2021 à 15 h 00 CEST

Joan Barreda (Honda) a remporté la deuxième étape du Rallye d’Andalousie et étend son leadership dans la catégorie moto de l’événement, qui se déroule sur les terres de Cadix et Séville et sert de préparation à la prochaine édition du Rallye Dakar.

La deuxième a été Joan Pedrero et le Portugais Joaquim Rodrigues a complété le podium de l’étape, tandis que Lorenzo Santolino, vainqueur de la veille, de Salamanque, est entré dans la ligne d’arrivée en quatrième position, cédant 2:06 par rapport au leader Joan Barreda.

Rallye d’Andalousie, étape 2

(Motocyclettes)

1. JOAN BARREDA (HONDA) 7:48:00

2. JOAN PEDRERO (RIEJU à 1:17

3. JOAQUIM RODRIGUES (HERO) à 1:31

4. LORENZO SANTOLINO (SHERCO) à 2:06

5. PABLO QUINTANILLA (HONDA) à 2 h 48

6. FRANCO CAIMI (HERO) à 7:06

7. SEBASTIAN BÜHLER (HERO) à 7h20