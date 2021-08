Joan Cardona entre dans la course aux médailles de Finn avec des options en or

in

01.08.2021 à 11:08 CEST

Joan Cardona, de Mahon, participera à la « Medal Race » mardi prochain dans la classe Finn de Tokyo 2020, après ce dimanche la précédente série de dix manches s’est conclue à la troisième place du classement général et avec quelques résultats qui vous donnent des options auxquelles aspirer. or.

Cardona, un débutant dans certains Jeux et qui à 23 ans est le plus jeune de l’équipe olympique espagnole dans les eaux d’Enoshima, a fait une cinquième et une huitième position qui, après avoir été écartée, le laisse troisième au général avec 39 points.

Devant l’Espagnol, arrivé à Tokyo en tête du classement mondial de la classe, le Britannique est premier Gilles Scott, qui ajoute 28 points en l’absence de la Medal Race, une régate qui fait double et qui n’est pas à exclure.

Le second est hongrois Zsombor Berecz, qui accumule 37 points, seulement deux de moins que l’Espagnol.

Il a également quelques options pour monter sur le podium, bien que n’étant plus dans le premier tiroir, l’Argentin Facundo Olezza, qui a fait deux tiers ce jour et est sixième au classement général avec 52 points.