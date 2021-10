Joan Collins critique les Kardashian pour la chirurgie plastique

Le nouveau livre de la star de Dynasty Joan Collins comprend un passage fulgurant sur la famille Kardashian-Jenner, les prenant à partie pour une chirurgie plastique. Elle a également appelé son ancienne co-star de Dynasty Linda Evans et d’autres célébrités qui passent sous le couteau. Les commentaires apparaissent dans My Unapologetic Diaries, qui sera disponible le 14 octobre.

Dans le nouveau livre, Dame Collins, 88 ans, a écrit que les co-stars d’Evans ont plaisanté sur les procédures qu’elle a pu avoir effectuées. « Êtes-vous censé ignorer quelqu’un lorsqu’il entre avec du ruban adhésif sur la paupière ? Collins a écrit, selon des extraits publiés par The Daily Mail. “Chacun des autres acteurs disait : ‘Que pensez-vous qu’elle ait fait ?” Elle a également suggéré qu’il y avait une “crise d’obésité”, en référence aux lèvres gonflées. “Suis-je le seul à penser qu’il y a une crise d’obésité ? Ces lèvres que les gens ont faites, je pense qu’elles ont l’air ridicules. Je suis désolé”, a écrit Collins. “Et si les gens veulent faire le tour comme ça, je vais en rire.”

Collins a ensuite ciblé les Kardashian avec son esprit, même si elle a mentionné que Kris Jenner est une amie proche. “On en parle tous. Avez-vous déjà été chez un coiffeur ? Les Kardashian, par exemple”, a-t-elle écrit. “Kris Jenner, leur mère, est une bonne amie à moi et je ne veux pas être impoli avec ses enfants, mais il y a énormément d’opérations là-bas et j’en ai parlé à mes amis, comme j’en suis sûr vous avez, les bas, les petites tailles.”

L’actrice, dont la carrière remonte au début des années 1950, a défendu ses commentaires critiques en notant que son propre look avait été « sans cesse critiqué » au fil des ans. Elle a également affirmé qu’elle n’avait jamais fait de travail elle-même et qu’elle critiquait sa propre apparence. “J’ai des jambes, des bras et des épaules très fins, mais je l’ai mis ici, au milieu, c’est pourquoi je porte ce haut ample”, a déclaré Collins. “Mon médecin a dit que je ne devrais plus en mettre. Ce n’est pas sain.”

Hollywood n’est pas la seule cible de Collins. Elle a déclaré au Daily Mail qu’elle pensait que Meghan Markle et le prince Harry retenaient peut-être trop d’attention. “‘Je sens qu’ils ont eu assez d’oxygène, mais ce que je dirai, c’est que j’aime absolument Kate Middleton et le prince William et leurs trois enfants”, a-t-elle déclaré. “Je pense qu’ils sont géniaux, et je préfère lire à leur sujet parce que je pense qu’ils font beaucoup pour le pays. Je ne souhaite pas vraiment parler des deux autres.”

Collins a publié plusieurs mémoires dans le passé, à commencer par son premier, Past Imperfect, en 1978. My Unapologetic Diaries est son premier livre depuis 2013 et ne sera pas le dernier. Elle a déclaré au Daily Mail que son prochain livre s’appellerait My Covid Diaries. “Ce sera une saga de fureur”, a-t-elle déclaré.