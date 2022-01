Joan Collins dit que l’accident quasi mortel de sa fille était le « pire » souvenir

Dame Joan a rappelé l’expérience pénible (Photo: Vincent Sandoval/.)

Dame Joan Collins a parlé de la «pire» expérience qu’elle ait jamais vécue, rappelant comment on lui a dit que sa fille allait mourir après avoir été impliquée dans un accident dévastateur.

Dans un nouveau documentaire de la BBC intitulé This Is Joan Collins, l’ancienne Dynasty Star emmène les téléspectateurs dans un voyage à travers sa vie, depuis son adolescence en tant que star en herbe jusqu’à l’obtention de son statut de dame en 2015.

La femme de 88 ans a été mariée cinq fois dans sa vie, s’étant mariée avec son conjoint Percy Gibson en 2002.

Elle a partagé deux enfants avec son deuxième mari Anthony Newley, nommé Tara et Alexander, et un troisième enfant avec son troisième mari Ron Kass, nommé Katyana Kennedy « Katy » Kass.

Quand Katy était enfant, elle a été renversée par une voiture, subissant de « graves lésions cérébrales », a déclaré Dame Joan dans le film.

« Le 1er août 1980, j’ai pris l’avion pour Paris. Le lendemain, l’impensable se produisit. Ma fille Katy a eu un terrible accident. Même maintenant, c’est difficile pour moi d’en parler », a-t-elle déclaré.

Dans un clip d’archives, elle a expliqué: » Elle a été renversée par une voiture et a subi de très graves lésions cérébrales et on m’a dit qu’elle allait mourir. Elle a été dans le coma pendant très longtemps.

Dame Joan a déclaré que Katy avait finalement commencé à faire de « petits sons », avant de faire ses « premiers pas hésitants ».

«Elle allait aller bien. L’accident de Katy a été la pire chose qui me soit jamais arrivée », a ajouté l’acteur.

Le documentaire est rempli d’anecdotes captivantes sur la vie de Dame Joan, y compris l’avertissement qu’elle a reçu la première et unique fois où elle a rencontré Marilyn Monroe et les épreuves déchirantes qu’elle aurait endurées aux mains de son premier mari.

Plusieurs téléspectateurs l’ont félicitée après avoir regardé le film, exprimant à quel point elle était « tout à fait incroyable ».

Plus : BBC



« Regarder le documentaire de Joan Collins !!! J’adore cette femme !!!!’ une personne a tweeté.

« Vraiment étonné de regarder This Is Joan Collins ! Je n’avais pas réalisé à quel point ce documentaire serait fascinant », a fait remarquer un autre, tandis que quelqu’un d’autre a écrit : « Ce documentaire de Joan Collins est incroyable. J’aime aussi qu’elle le raconte elle-même. Quelle femme.’

This Is Joan Collins est disponible pour regarder sur BBC iPlayer.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Dame Joan Collins révèle un avertissement sévère de Marilyn Monroe au sujet des hommes à Hollywood : « Vous n’êtes qu’un morceau de viande pour eux »



PLUS : Dame Joan Collins se souvient que son premier mari « suggère qu’elle couche avec un cheikh pour 10 000 £ »





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();