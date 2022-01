Joan Collins se souvient avoir été qualifiée de « b *** h » dans l’avant-première du documentaire de la BBC

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Dame Joan Collins a fait un voyage dans le passé, se souvenant de la façon dont elle était qualifiée de «super b *** h» dans des articles de journaux écrits il y a des décennies.

Le jour du Nouvel An, les téléspectateurs auront la possibilité de mieux comprendre la vie de la star de Dynasty dans un nouveau documentaire de la BBC intitulé This Is Joan Collins.

Dans un aperçu publié avant le programme complet, le clip montrait la dame en train de lire des coupures de journaux sur elle-même, qui avaient été rassemblées dans un livre.

L’un des anciens articles comportait un titre qui citait soi-disant son père, Joe Collins, qui était un agent artistique de Dame Shirley Bassey, Sir Tom Jones et les Beatles.

Le premier que Dame Joan a lu disait : « Être mauvais est une bonne affaire pour Joan Collins.

Alors qu’elle passait à l’article suivant, elle a déclaré: « Oh papa, en disant: » Je suis tellement fière de ma fille sexy et super b *** h. » Il n’aurait jamais dit ces mots.

Dame Joan n’a pas été mise en phase par les gros titres désobligeants (Photo: Rex/Shutterstock/BBC)

Elle a poursuivi, avec d’autres références au fait qu’elle était une « super b *** h ».

‘ »La montée du super bh. » Ah oui, le super bh. Je ne sais pas qui a fait ce livre. Ce n’est pas mon écriture. Je pense qu’à un moment donné, j’avais trois secrétaires », a-t-elle déclaré.

Après avoir regardé l’extrait du documentaire, plusieurs personnes ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de le regarder.

‘J’ai hâte de voir ça. Cela devrait être assez divertissant », a tweeté une personne, tandis qu’une autre a cité la dame en disant: ‘ » À un moment donné, j’avais 3 secrétaires « . J’ai besoin d’être plus Joan Collins.

Le long métrage sur l’homme de 88 ans présente des vidéos personnelles qui n’ont jamais été diffusées auparavant.

Plus : BBC



Dans le synopsis du documentaire, la BBC déclare : » Phénomène télévisuel mondial avec son rôle déterminant pour la décennie dans Dynasty, Collins partage ses archives extraordinaires et des séquences inédites de films à domicile, donnant un aperçu intime de l’une des figures les plus emblématiques du monde. .

« Dans le contexte de la propre narration de Collins, son histoire présente la vie extraordinaire d’une femme qui a vécu le faste, le glamour et les moments durables de l’histoire d’Hollywood, et a survécu à tout cela avec panache. »

This Is Joan Collins est diffusé le jour du Nouvel An à 21 heures sur BBC Two et BBC iPlayer.

