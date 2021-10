Joan Collins s’en va à propos de « Cancel Culture »

Joan Collins a beaucoup de thé à renverser alors qu’elle fait la promotion de ses nouveaux mémoires, My Unapologetic Diaries. Dans une nouvelle interview ce week-end, Collins a déclaré qu’elle en avait assez de « l’annulation de la culture » et a déclaré que les gens ne pouvaient pas exprimer ce qu’ils pensaient sans craindre d’être « annulés ». Elle n’est pas non plus intéressée à en savoir plus sur le prince Harry et Meghan Markle, mais aimerait voir plus de Piers Morgan, qui a été licencié de Good Morning Britain à cause de ses commentaires sur Markle.

« Il est plus intéressant que n’importe lequel d’entre eux », a déclaré l’ancienne star de Dynasty, 88 ans, au Sunday Times, via Yahoo! Divertissement. « Les gens ne peuvent pas dire ce qu’ils pensent, car ils seront annulés. Déterrer des tweets d’il y a 15 ans, sur ce que quelqu’un aurait pu dire à 14 ans, je pense que c’est malade. » Bien que Morgan ait été « annulé » à cause de ses commentaires sur Markle, il a récemment signé un accord mondial avec Fox News and News Corp de Rupert Murdoch. Il animera même une série télévisée qui sera diffusée au Royaume-Uni et aux États-Unis en 2022.

Dame Collins a déclaré que « l’annulation de la culture » était l’une des raisons pour lesquelles elle n’utilisait pas les médias sociaux. « Je ne veux pas m’engager de quelque manière que ce soit avec ces crétins », a-t-elle déclaré. Quant à Harry et Markle, elle pense qu’ils ont « a eu assez d’oxygène dans la presse ». Elle n’est pas non plus satisfaite de la réévaluation de l’ancien Premier ministre Winston Churchill en raison de ses opinions racistes et d’autres controverses. Collins « déteste la façon dont ils désavouent Churchill, qui nous a sauvés, nous a sauvés des nazis », a-t-elle déclaré au Sunday Times. « J’étais trop jeune à l’époque pour m’en rendre compte, mais ils étaient à notre porte. S’il n’y avait pas eu Churchill, nous nous serions tous promenés avec des croix gammées. »

Collins a également dénoncé « l’annulation de la culture » dans une interview avec The Daily Mail pour son nouveau livre. « Le truc, c’est que tu ne peux rien dire ces jours-ci sans être annulé. Qu’ai-je le droit de dire ? » demanda-t-elle en désignant des fleurs sur sa table. « Est-ce que j’ai le droit de dire : ‘Ces orchidées sont fausses’ ? Parce qu’elles le sont. Eh bien, oubliez ça ! Je ne me prosterne pas pour annuler la culture. Je ne peux pas dire ceci, je ne peux pas dire cela. Je suis comme mon père [the late theatrical agent Joe Collins] à cet égard. Non diplomatique. Je pense que c’est un truc des Gémeaux. J’admirais assez le duc d’Édimbourg, disant des choses qu’il pensait même si elles étaient offensantes. »

Ailleurs dans son interview avec The Sunday Times, Collins avait de bonnes choses à dire sur quelqu’un : son mari depuis près de 20 ans, le producteur Percy Gibson. Il est « absolument, sans aucun doute » le meilleur de ses cinq maris, a-t-elle déclaré. Elle était également reconnaissante d’être mariée à quelqu’un de beaucoup plus jeune qu’elle. « Il est le meilleur, je ne peux pas imaginer la vie sans lui », a-t-elle déclaré. « Il est le rocher qui unit notre famille. Dieu merci, j’ai épousé quelqu’un de 30 ans de moins que moi. Je ne pouvais pas supporter d’être marié à quelqu’un de mon âge. » My Unapologetic Diaries sortira le 14 octobre.