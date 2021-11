Joan Dausà dédie une chanson à la fille de Luis Enrique

27/11/2021 à 14:25 CET

Ce jeudi, Joan Dausà a fêté le début de sa tournée pour présenter son dernier album, « Ho tenim tot » au Palais de la Musique. L’interprète catalan a présenté son nouvel album, qui rend un vibrant hommage à Xana, la fille de Luis Enrique, actuel entraîneur de l’équipe nationale espagnole.

Celui de Sant Feliu de Llobregat expliqué au public la relation étroite qui existe entre lui et la famille de Luis Enrique, qui était présent à la représentation de Dausà. Catalan était l’un des artistes préférés de Xana Martínez, décédé à l’âge de 9 ans d’un cancer des os qu’il n’a pas pu surmonter.

Joan Dausà a montré son « admiration pour une famille extraordinaire qui a vécu une expérience très dure et en même temps très belle, à cause de la façon dont ils ont affronté la situation. « La chanson intitulée Xana, qui fera partie des listes de chansons que le catalan interprétera tout au long de ses concerts, le dit :

Ils disent qu’il y a quelque temps, si vous voyez le ciel la nuit, vous remarquerez que quelque chose a changé, une lumière a de nouveau brillé, touchant Cassiopée, près d’Ursa Minor. Et avec elle, neuf autres étoiles brillent. Et si vous tracez une ligne , vous aurez l’impression de voir une fille et un cheval chevaucher dans l’immensité.