Joan Didion décède à 87 ans

L’auteur américain emblématique Joan Didion est décédée à 87 ans des suites de la maladie de Parkinson, rapporte le New York Times. Didion est devenue surtout connue et appréciée pour son œuvre non fictionnelle qui brouille souvent les frontières entre un article journalistique et un essai personnel. Pour sa collection de 1968 Slouching Towards Bethlehem, elle a repris des musiciens comme Joan Baez, Janis Joplin, et plus encore. Au cours de sa carrière, Didion a publié cinq romans, six scénarios et bien d’autres ouvrages de non-fiction. Son plus récent, South and West: From a Notebook, est sorti en 2017. Un autre recueil d’essais, Let Me Tell You What I Mean, a été publié plus tôt cette année. Didion a également fait l’objet d’un documentaire Netflix sur sa vie et son travail, intitulé Joan Didion: The Center Will Not Hold.

Joan Didion est née à Sacramento, en Californie, où elle a beaucoup lu et écrit. Après avoir obtenu un diplôme en anglais de l’Université de Californie à Berkeley, elle a remporté un concours de rédaction parrainé par Vogue et a décroché un emploi d’assistante de recherche au magazine. Elle est restée chez Vogue pendant sept ans, devenant finalement la rédactrice en chef adjointe du magazine.

Didion a publié son premier roman en 1963, Run, River. Elle a rencontré son mari, son collègue écrivain et éditeur John Gregory Dunne, tout en travaillant sur le roman, et les deux ont finalement déménagé en Californie. Le partenariat de Didion et Dunne s’est étendu au-delà du soutien pour le travail de chacun ; ils ont écrit plusieurs projets ensemble, dont le scénario du roman Play It as It Lays de Didion en 1970, ainsi qu’une biographie de la journaliste Jessica Savitch, intitulée Up Close & Personal. Après avoir perdu Dunne et leur fille Quintana au début du millénaire, Didion a écrit deux livres sur le deuil, The Year of Magical Thinking et Blue Nights. Elle a remporté le National Book Award for Nonfiction pour le premier.

