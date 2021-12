Joan Didion décédée à 87 ans : livres essentiels, essais à lire dès maintenant

Joan Didion, décédée jeudi à 87 ans, a produit des décennies d’œuvres mémorables dans tous les genres et sujets : essais personnels, reportages et critiques sur la culture pop, dépêches politiques nationales et étrangères et, vers la fin de sa carrière, un mémoire à succès. et un suivi. Que vous soyez un nouveau venu à la recherche d’un point de départ ou un lecteur cherchant à approfondir, voici un guide de l’écriture de Didion, du début à la fin :

Les ‘personnels’

Si un sous-ensemble de son travail a fait la réputation de Didion pour les phrases « inévitables », ce sont les essais personnels recueillis dans « En route vers Bethléem » (1968) et « L’album blanc » (1979). Ces pièces, à commencer par « Sur le respect de soi » en 1961, et publiés à l’origine dans des magazines tels que Vogue, l’American Scholar et le Saturday Evening Post, sont devenus des modèles de forme, elliptiques, poétiques, ponctués de l’œil de l’auteur pour raconter les détails et déchirer la conscience de soi. Les essais de Didion ont soigneusement révélé et caché la vie intérieure du correspondant :

Didion a décrit plus tard ces essais comme ayant été écrits dans des « circonstances d’accident » – « sur le respect de soi » a été improvisé en « deux séances », a-t-elle réfléchi en 2007, et écrit « pas seulement pour un nombre de mots ou un nombre de lignes, mais un personnage compter » — pourtant ils ont produit un nombre étonnant de phrases inoubliables : « J’ai déjà perdu le contact avec quelques personnes que j’étais » (« À propos de la tenue d’un cahier » un favori personnel); « C’était l’année, ma vingt-huitième, où je découvrais que toutes les promesses ne seraient pas tenues » (« Au revoir à tout ça », qui a inventé l’essai moderne « quitter New York »); « On se raconte des histoires pour vivre » (« The White Album », peut-être l’interprétation définitive de la fin des années 60).

Un certain nombre d’articles de magazine supplémentaires de ses débuts de carrière sont rassemblés dans son travail publié final, « Laissez-moi vous dire ce que je veux dire” (2021), et ses observations de soi et de la culture des années 1970 sont au cœur de son récit de voyage « Sud et Ouest » (2017).

Le reportage de la contre-culture

Dans et parmi les « personnalités » de « Slouching » et « The White Album » se trouvent les lacérations au concombre cool de Didion de la fin des années 60, jetant des yeux jumeaux sur les illusions des carrés à côtes rocheuses et des enfants révolutionnaires. Du populisme criard du . et des Sacramento Reagans à un requiem pour John Wayne, le mariage du mauvais goût et de la mauvaise monnaie remplit là où le centre ne tient pas. L’essai titre de « The White Album » tourbillonne avec Jim Morrison, la famille Manson, la célèbre robe de Linda Kasabian, Huey P. Newton et tout le reste alors que Didion refuse courageusement de donner un sens à tout cela. L’essai titre dans « Slouching » culmine, de même, dans l’image finale insensée d’une fillette de 3 ans, négligée et en péril dans un squat hippie. « Sur la morale » et « Le mouvement des femmes » respirent le libertarisme sceptique qui l’éloignait de la folie.

Pour voir non seulement où la nation s’est déplacée mais où Didion a fait, il vaut la peine de lire les premiers morceaux de Californie, y compris « Notes d’une fille autochtone », suivi de « D’où je venais » (2003), qui démolit complètement le mythe désastreux de l’autonomie californienne, étape par étape, anatomisant sa dépendance vis-à-vis des largesses du gouvernement depuis l’époque de la ruée vers l’or – l’eau, le pouvoir, le muscle militaro-industriel. Et enfin, elle se replie sur elle-même : la pionnière qui ne l’a jamais été.

Les romans

Tout au long de sa carrière, Didion était surtout connue pour ses non-fiction, mais ses cinq romans évoquent un sens tout aussi piquant du lieu et du temps. Son premier livre, » Courir la rivière” (1963) – inspiré, écrira-t-elle plus tard, par un profond mal du pays – est un mélodrame familial sur les descendants de pionniers qui s’inspire fortement de l’éducation de Didion à Sacramento. Peut-être son roman le plus célèbre, « Jouez-le comme il se trouve » (1970), se déroule dans une Californie très différente : le Hollywood de la fin des années 60 et du début des années 70, imprégné de l’anomie de son héroïne dissolue, Maria Wyeth. (Son monologue d’ouverture commence par une allusion glaciale à Othello : « Qu’est-ce qui rend Iago diabolique ? Certaines personnes demandent. Je ne demande jamais. »

Mais l’écriture la plus sous-estimée de Didion se trouve dans trois romans qui reflètent son intérêt croissant pour l’empire américain à l’étranger et sa méfiance à l’égard de celui-ci. Situé dans la nation fictive d’Amérique centrale de Boca Grande, « Un livre de prière commune » (1977) présente à la fois une satire acide de régimes corrompus soutenus par les États-Unis et un riff tragique sur l’histoire de Patty Hearst, alors que la protagoniste Charlotte Douglas recherche sa fille Marin, qui est en cavale avec une organisation terroriste marxiste. Son intérêt pour l’ingérence américaine dans la région et les absurdités de la fin de la guerre froide réapparaît dans sa dernière œuvre de fiction, « La dernière chose qu’il voulait” (1996), à propos d’un journaliste et d’un responsable du gouvernement qui tombent amoureux au milieu d’une opération secrète de trafic d’armes rappelant Iran-Contra.

Il est « La démocratie » (1984), cependant, cela rassemble ces thèmes personnels et politiques dans l’ensemble le plus extraordinaire, retraçant une histoire de violence et d’exploitation de la colonisation d’Hawaï à l’aube de l’ère atomique pour produire la réponse de Didion au roman sur la guerre du Vietnam. Elle se présente même comme narratrice : « Democracy », qui se déroule au début des années 1970, est racontée du point de vue de « Joan Didion », dont les répétitions ciblées et la logique circulaire alors qu’elle tente de reconstituer l’histoire d’un sénateur américain, de sa femme et son amant présage ceux de ses mémoires à succès, « L’année de la pensée magique » (2005).

Le commentaire politique

Bien que la plupart des manuels de Joan Didion commencent, comme celui-ci, par les essais personnels, mon introduction à Didion – et celle que je recommande si vous souhaitez devenir aussi obsédée par son écriture que moi – est venue par « Démocratie » et les essais dans « Fictions politiques » (2001). À partir des années 1980, lorsqu’elle a noué une relation de travail étroite avec le légendaire rédacteur en chef de la New York Review of Books, Robert Silvers, Didion a détourné l’attention de ses reportages de la culture : elle a relayé des descriptions brûlantes du Salvador déchiré par la guerre dans « Salvador » (1983), a capturé la fièvre du complot qui entoure une grande partie de la politique américano-cubaine en « Miami » (1987) et a détaillé les façons dont le 11 septembre est devenu un gourdin chauvin dans « Idées fixes » (2003).

Mais pour leur autorité extrêmement complète et finalement dévastatrice, il n’y a peut-être pas de meilleur endroit pour comprendre notre désastre politique actuel et le rôle des médias dans celui-ci, que les dépêches de Didion des campagnes présidentielles de 1988 (« Insider Baseball ») et 1992 ( « Eyes on the Prize »), ses réflexions exaspérées sur le scandale Clinton-Lewinsky (« Clinton Agonistes ») ou son enlèvement empoisonné et drôle de Bob Woodward (« The Deferential Spirit », 1996), auteur de livres « dans lesquels une activité cérébrale mesurable est pratiquement absent.

Elle a également appliqué la technique dans les accablants « Sentimental Journeys » (collectés dans les années 1992 « Après Henri« ), détaillant le processus par lequel les politiciens et la presse ont fait cheminer le Central Park Five dans l’atmosphère de serre de la fin des années 80 à New York.

Les mémoires tardives

Malgré une carrière au cours de laquelle elle s’est liée d’amitié avec des célébrités comme Natalie Wood et Tony Richardson – et a employé Harrison Ford comme menuisier – Didion a atteint le sommet de sa notoriété avec ses mémoires à succès, « L’année de la pensée magique,» publié en 2005. Alors qu’elle avait expérimenté le formulaire deux ans auparavant dans « Where I Was From », c’est sa dissection lucide et déchirante du chagrin qui a captivé l’imagination du grand public, lui méritant un large succès et le National Book Award. « Magical Thinking » raconte une année dans la vie de Didion au cours de laquelle elle a été aux prises avec la mort de Dunne en 2003 d’un arrêt cardiaque et la maladie grave de sa fille Quintana Roo, combinant ses lectures de Sigmund Freud et d’Emily Post avec des souvenirs vivants de l’un des mariages les plus intimes de la littérature du 20e siècle. Son suivi, « Nuits bleues » (2011), qui revenait sur la mort prématurée de Quintana en 2005, a offert une vision plus caustique, recherchant sa relation avec sa fille pendant des moments où elle s’est prise à contre-pied tout en révélant sa propre santé déclinante. Dans le processus, elle a développé un style tardif qui lui est propre – incantatoire et poétique mais jamais (à Dieu ne plaise) sentimental.