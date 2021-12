Joan Didion est décédée à 87 ans

Joan Didion, l’auteur et essayiste vénérée dont le commentaire social provocateur et la voix littéraire détachée et méthodique ont fait d’elle une critique lucide unique d’une époque particulièrement mouvementée, est décédée. Elle avait 87 ans.

L’éditeur de Didion, Penguin Random House, a annoncé mercredi le décès de l’auteur. Elle est décédée des complications de la maladie de Parkinson, a indiqué la société.

« Didion était l’une des écrivaines et des observatrices les plus incisives du pays. Ses œuvres de fiction, ses commentaires et ses mémoires les plus vendus ont reçu de nombreux honneurs et sont considérés comme des classiques modernes », a déclaré Penguin Random House dans un communiqué.

Joan Didion assiste au gala annuel 2012 de l’American Theatre Wing à l’hôtel Plaza le 24 septembre 2012 à New York. (Jemal Comtesse/.)

Petite et frêle même jeune femme, avec de grands yeux tristes, elle était romancière, journaliste, dramaturge et essayiste.

Elle était connue pour sa dissection cool et impitoyable de la culture et de la politique, des hippies aux campagnes présidentielles en passant par l’enlèvement de Patty Hearst. Son recueil d’essais « The White Album » est devenu une lecture standard et « Slouching Towards Bethlehem » et « Play It As It Lays » sont devenus des recueils essentiels du journalisme littéraire.

L’écrivain Joan Didion reçoit un doctorat honorifique en lettres lors des cérémonies d’ouverture le 4 juin 2009 à Harvard Yard à Cambridge, Massachusetts. (Darren McCollester/.)

« L’année de la pensée magique » est une œuvre classique sur le deuil qui a remporté le National Book Award.