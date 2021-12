Joan Didion et Eve Babitz ont vu deux facettes essentielles de la Californie

Joan Didion et Eve Babitz passant à quelques jours d’intervalle est le genre de détail que chaque femme saisirait dans son écriture. Au fil des décennies, les deux ont partagé une connexion sporadique : ils ont tous deux vécu et documenté Los Angeles à peu près à la même époque, bien que le chevauchement soit plus concret qu’un simple sujet commun. Babitz a grandi au pied des collines d’Hollywood, juste à côté de Franklin Avenue, à exactement 3 kilomètres à l’ouest de l’endroit où Didion louait une maison dans ce qu’un ami, cité dans l’essai titre de The White Album, a qualifié de « quartier insensé . » Le photographe Julian Wasser a pris les photos emblématiques de Didion avec sa Corvette Stingray dans l’allée de cette maison et l’image d’un Babitz nu jouant aux échecs avec l’artiste Marcel Duchamp. Eve’s Hollywood, les débuts de Babitz, contient plusieurs pages de dédicaces, chacune étant un microcosme de ses dons pour un nom occasionnel et une narration efficace. Pris en sandwich entre Andy Warhol et Paul Morrissey (« pour qui je ferais n’importe quoi si seulement ils payaient ») et Duchamp (« qui m’a battu à son propre jeu ») se trouvent Didion et son mari John Gregory Dunne, « pour avoir dû être qui je ne suis pas.

Pour tout ce que Babitz et Didion avaient en commun, le contraste implicite était juste. Le couple a voyagé dans des cercles similaires – Harrison Ford était le célèbre bricoleur de Didion, et un peu moins célèbre l’une des nombreuses conquêtes de Babitz. (D’autres comprenaient le musicien Jim Morrison, l’artiste Ed Ruscha et le comédien Steve Martin.) Mais bien qu’ils aient apprécié un point de vue similaire, chacun a réfracté son point de vue à travers une lentille très différente. La prose de Didion était froide et sobre, légendairement ; Babitz était bavard et généreux, toujours cool mais jamais distant. Ensemble, leurs catalogues se complètent. La tranche de LA dont ils ont fait la chronique était étroite, mais elle occupe une place disproportionnée dans la vaste mythologie de la ville. C’est une bonne chose que son héritage ne repose pas sur une seule paire d’épaules.

J’ai rencontré Didion pour la première fois dans ma classe d’anglais de neuvième année, lorsque le professeur a assigné l’essai « The Santa Anas » pour la lecture du jour. (Ceci étant en Californie, l’exposition à Didion faisait partie intégrante d’une éducation standard dans les écoles publiques.) L’article, publié à l’origine dans le Saturday Evening Post et plus tard collecté dans Slouching Towards Bethlehem dans le cadre de l’essai plus long « Los Angeles Notebook », est une merveille de simplicité. En seulement six paragraphes, Didion a évoqué la vision de LA qui dominera désormais son travail et notre imagination. « Malaise », « étrange », « surréaliste », « violent » : ce sont les adjectifs que Didion utilise pour décrire l’effet du vent titulaire sur le Southland, une région que l’écrivain a définie par les incidents qui ont perforé sa mystique ensoleillée. Les mots de Didion s’appliquent également à l’endroit où les meurtres de Manson, selon sa théorie populaire, ont mis fin aux années 1960, ou où l’héroïne de son roman Play It As It Lays conduit les autoroutes «comme un riverain coule une rivière, chaque jour plus à l’écoute de ses courants, ses déceptions.

Comme la plupart de ses lecteurs, je n’ai rencontré mon premier Babitz que bien plus tard. La place de Didion dans le chanoine est assurée depuis longtemps ; Babitz a mené une campagne concertée après des années de relative obscurité. Le changement a commencé en 2014, lorsque l’éventuelle biographe Lili Anolik a présenté Babitz pour Vanity Fair, et l’élan s’est poursuivi au cours des années suivantes, lorsque la branche édition de la New York Review of Books a republié deux des livres de Babitz et a compilé un assortiment de non-fiction dans un troisième . Babitz vivait en grande partie dans l’isolement depuis la fin des années 90, lorsqu’un accident de voiture (elle a laissé tomber une allumette allumée sur ses genoux alors qu’elle conduisait sa Volkswagen Beetle chez elle après le déjeuner) l’a laissée avec de graves brûlures sur une grande partie de son corps. Pour elle, la résurgence de la fin de la vie était autant une aubaine pratique que créative. Entre les rééditions et une émission télévisée potentielle, les années 2010 ont rapporté à Babitz « plus d’argent qu’elle n’en avait jamais gagné dans sa vie », a déclaré son agent au New York Times en 2019.

La trajectoire de Babitz reflète, d’une certaine manière, celle de sa ville natale et muse éternelle. « Les gens avec une bonne éducation et de bons antécédents sont très énervés à LA », écrit-elle dans Slow Days, Fast Company: The World, the Flesh et LA—l’une des deux réimpressions de NYRB, après Eve’s Hollywood. « « Ce n’est pas une ville », se sont-ils toujours plaints. » Babitz met le doigt sur la condescendance qui persiste dans des lieux comme les pages lifestyle du Times à ce jour, même si elle s’y oppose avec force. La ville, admet-elle, est «Sprawlsberg. Quatre-vingt-dix degrés, du smog partout, des vues sombres géantes. Pas étonnant que les écrivains de l’Est sautent si joyeusement sur la vieille tradition de LA avec des cris de « laid ! » Plastique! Terre en friche!’ … C’est embarrassant d’aimer LA. » Ce n’est que plus tard que le reste de la classe bavarde s’est mis sur sa longueur d’onde.

Mais Babitz n’a jamais été aussi gêné par sa ville natale, défendant son habitat natal avec l’enthousiasme sans faille d’un vrai croyant. Elle a même nommé un roman, l’histoire d’une « groupie blonde de Jim Morrison dans la vingtaine » qui ressemble à Eve Babitz, LA Woman, l’identification à gorge déployée qui vient avec une base de fierté civique. (Beaucoup de livres de Babitz brouillent la frontière entre fiction et non-fiction, un autre hommage indirect à une ville qui a fait de l’illusion son stock et son commerce. Parfois, Eve’s Hollywood est présenté comme un « roman confessionnel de LA » ; à d’autres moments, c’est une « collection d’essais ». . » La vérité est probablement quelque part entre les deux.) Elle était également sujette à des déclarations définitives sur la nature de sa ville, des déclarations légères qui viennent d’un lieu d’autorité présumée : » Il faut un certain bonheur intérieur pour être heureux à LA, », a-t-elle écrit dans l’essai « Daughters of the Wasteland ». « C’est le problème avec Hollywood ; les choses qui n’existent pas sont susceptibles de vous tuer si vous les menacez », a-t-elle ajouté dans Slow Days, Fast Company. Dans la capitale mondiale du faire semblant jusqu’à ce que vous le fassiez, Babitz s’est fait une experte de la ville simplement en la proclamant ainsi.

Il est facile d’aimer LA si vous êtes la filleule d’Igor Stravinsky, comme Babitz, et que vous êtes allé au lycée sous l’œil vigilant d’une fresque de Rudolph Valentino, comme Babitz l’a fait. (C’était un essai sur Valentino, l’idole de la matinée et homonyme de la mascotte de Hollywood High, le cheik, qui a permis à Babitz d’obtenir sa première mission chez Rolling Stone, référée à un éditeur par nul autre que Joan Didion.) Il est tout aussi facile d’être sceptique si vous ‘ re un californien de cinquième génération d’origine pionnière, comme l’était Didion. Comme « The Santa Anas », un courant de menace ferme traverse ses écrits sur le Golden State en général et LA en particulier. Le chapitre homonyme de Slouching Towards Bethlehem, un sombre portrait d’adolescents hippies drogués dans Summer of Love à San Francisco, est tiré de « The Second Coming », le même poème de WB Yeats qui affirme que « le centre ne peut pas tenir ». Dans l’essai d’ouverture de The White Album, elle écrit à propos de LA à la fin des années 1960 : « Une tension tourbillonnaire démente et séduisante se formait dans la communauté. La nervosité s’installait. Là où Babitz a trouvé la liberté dans le chaos ingérable de la ville, Didion a vu le début d’une spirale.

En partie, ce ton reflétait la propre disposition de Didion, sujette aux migraines et à la dépression. (Elle s’est rendue dans un hôpital pour une évaluation psychiatrique à l’été 1968, une expérience qu’elle a ensuite transposée à la protagoniste Maria Wyeth dans Play It As It Lays.) Mais son pessimisme naturel n’était pas le point de vue peu généreux d’un étranger regardant de haut LA, le genre de snobisme de la côte Est que Babitz et même Didion abhorraient. Originaire de Sacramento, Didion a plutôt écrit avec l’instinct protecteur de quelqu’un qui ressentait un droit particulier sur la terre dans laquelle il avait grandi, quelqu’un à la fois fasciné et perturbé par les changements rapides de cette terre.

Certaines des expressions les plus articulées de l’instinct territorial de Didion sont venues plus tard dans sa carrière, dans des reportages pour des magazines comme The New Yorker. À ce moment-là, Didion avait déménagé à New York, mais continuait à passer du temps et à écrire sur la côte ouest. « Trouble in Lakewood », publié en 1993, examine une banlieue de Los Angeles déchirée par des récits d’inconduite sexuelle par un gang d’adolescents connus sous le nom de Spur Posse – un sort moral que Didion lie au problème économique causé par la détérioration de l’après-guerre. l’industrie aérospatiale, dont Lakewood était de facto une ville d’entreprise.

C’est un argument convaincant, un Didion fortifie avec la connaissance d’une femme dont la famille est venue en Californie bien avant que cette bulle d’après-guerre attire des millions de personnes avec la chimère de la prospérité éternelle, à l’abri des cycles d’expansion et de ralentissement ou même des lois fondamentales de l’offre et de la demande. . «De nouvelles personnes, nous a-t-on fait comprendre, sont restées ignorantes de notre histoire particulière, insensibles aux épreuves endurées pour la faire, aveugles non seulement aux dangers que le lieu présentait encore, mais aux responsabilités partagées que son habitation continue exigeait», écrit Didion à propos de son enfance. « Des endroits comme Lakewood n’existaient pas avant l’arrivée des nouvelles personnes. »

L’idée d’un optimisme immérité des arrivistes naïfs figure également dans « Letter From Los Angeles », une dépêche sur les luttes internes au Los Angeles Times que Didion intègre dans une enquête plus large sur l’image construite d’une ville d’elle-même. « Los Angeles a été, tout au long de sa brève histoire, une ville en plein essor », note Didion. « Les gens qui vivent ici ont tendance à croire, et ont été encouragés à le faire par le journal de plus en plus gros déposé à leur porte chaque matin, que la tendance serait infailliblement à la hausse. » Didion a toujours écrit avec la ferme conviction que ce qui monte doit redescendre, non pas parce qu’elle ne pouvait pas voir l’attrait de la Californie, mais parce qu’elle descendait de personnes qui ont survécu au sommet initial.

Babitz et Didion étaient souvent en désaccord. Babitz se plaisait à suspendre l’incrédulité, tandis que Didion ne s’y résolvait jamais; Babitz était le provocateur de LA, tandis que Didion nourrissait les soupçons des opposants. Pour un nouveau venu dans la ville, cependant, il y a quelque chose d’essentiel dans les deux points de vue. Dans une ville qui ne se dévoile pas facilement, les odes de Babitz sont un encouragement à continuer de creuser, à profiter du fouillis décentralisé plutôt que de s’y freiner. Et dans un endroit qui se ment souvent sur ses propres inégalités stupéfiantes, les notes de prudence de Didion vous poussent à ne pas prendre LA pour argent comptant – à faire confiance à votre instinct que tout n’est peut-être pas ce qu’il y paraît. Ce sont des œuvres qui demandent à être prises en tandem, avant même que leur mort ne l’exige.

