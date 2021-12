Joan Didion, maître du style, est décédée à 87 ans

Joan Didion, l’écrivaine dont les reportages sur la Californie des années 1960 étaient un jalon du nouveau journalisme, est décédée jeudi dans sa maison de Manhattan à l’âge de 87 ans. Avec cette mort, l’Amérique perd l’un de ses plus grands stylistes de prose de mémoire d’homme.

Didion a écrit une prose aussi nette et précise qu’une lame d’acier : ça coupait, mais seulement ce qu’elle voulait couper. Enfant, elle avait l’habitude de retaper les chapitres d’Hemingway pour voir comment fonctionnaient ses phrases (Bret Easton Ellis a fait plus tard la même chose avec le travail de Didion), mais elle avait une élégance austère qui lui était propre. Elle était un maître de l’argumentation par le style ; elle construisait rarement une thèse formelle et des arguments à l’appui, mais faisait plutôt passer ses idées à travers une série d’anecdotes, si soigneusement observées et magnifiquement rendues que l’argument semblait émerger de l’espace négatif créé par ce que Didion n’avait pas réellement dit. Elle n’avait pas besoin de le dire.

L’un des exemples les plus frappants de la prose clairsemée et évocatrice de Didion se trouve dans son essai de 1966 « On Keeping a Notebook ». Didion commence de manière caractéristique, avec une anecdote tirée de son carnet – une femme dans un « emballage de crêpe de Chine sale » se plaignant à un barman ennuyé d’une autre femme nommée Estelle un matin d’août à Wilmington. « Pourquoi l’ai-je écrit ? » elle demande. Pourquoi est-elle si obligée de tenir un cahier, et pourquoi choisit-elle d’y écrire les choses qu’elle y fait ?

Didion rejette rapidement l’idée qu’elle garde son cahier pour rassembler du matériel pour son travail. Alors qu’elle se permet parfois d’imaginer que cela pourrait être le cas, et qu’« un matin où le monde semble vidé de son émerveillement, un jour où je ne fais que faire ce que je suis censé faire, c’est-à-dire écrire – ce matin de faillite, j’ouvrirai simplement mon cahier et tout sera là, un compte oublié avec des intérêts accumulés », conclut-elle que cette idée n’est qu’un fantasme. Elle n’est pas, admet-elle, vraiment intéressée par les personnes qu’elle décrit lorsqu’elle écrit à leur sujet dans son carnet. Elle s’intéresse à elle-même, observe ces autres personnes.

Cet intérêt personnel est le coup standard à Didion de la part de ses critiques, qui lui reprochent de ne pas rendre compte du monde mais de sa propre sensibilité gracieuse. Comme Barbara Grizzuti Harrison l’a dit en 1980, « Son sujet est toujours elle-même. »

« C’est un point difficile à admettre », admet Didion dans « On Keeping a Notebook » : que « si consciencieusement nous enregistrons ce que nous voyons autour de nous, le dénominateur commun de tout ce que nous voyons est toujours, de manière transparente, sans vergogne, l’implacable ‘je .’ » Mais ce qui rend le travail de Didion si efficace, c’est que grâce à son style laconique et allusif, elle est capable d’extrapoler à partir de son propre je implacable dans une humeur, une aura, un sens émotionnel que je peux reconnaître et accrocher à tous les autres. Et cela, au final, semble être ce que Didion pratique dans ses cahiers : cette extrapolation, cette création de ton à partir de l’anecdote.

Didion elle-même en conclut qu’elle écrit ses cahiers pour « rester en bons termes » avec les gens qu’elle était, pour qu’elle puisse plus tard revenir vers eux et se reconnaître à 17 ans, à 23 ans. Mais la façon dont elle continue à hocher la tête termes est en notant des observations qui la ramèneront dans le sens de ce qu’elle ressentait pour elle d’être une certaine version d’elle-même – et ces anecdotes semblent avoir le même effet sur le reste d’entre nous aussi.

Didion nie l’accusation. « Nous sommes seuls quand il s’agit de garder ces lignes ouvertes pour nous-mêmes : votre cahier ne m’aidera jamais, ni le mien vous », écrit-elle. « « Alors, quoi de neuf dans le secteur du whisky ? » Qu’est-ce que cela pourrait bien signifier pour vous ? Mais ensuite elle nous dit ce que cela signifie pour elle :

Pour moi, cela signifie une blonde en maillot de bain Pucci assise avec un couple de gros hommes au bord de la piscine du Beverly Hills Hotel. Un autre homme s’approche, et ils se regardent tous en silence pendant un moment. « Alors, quoi de neuf dans le secteur du whisky ? » l’un des gros hommes dit enfin en guise de bienvenue, et la blonde se lève, cambre un pied et le plonge dans la piscine en regardant tout le temps la cabane où bébé Pignatari parle au téléphone. C’est tout, sauf que quelques années plus tard, j’ai vu la blonde sortir de Saks Fifth Avenue à New York avec son teint californien et un manteau de vison volumineux. Dans le vent violent ce jour-là, elle m’a semblé vieille et irrémédiablement fatiguée, et même les peaux du manteau de vison n’étaient pas travaillées comme elles le faisaient cette année-là, pas comme elle aurait voulu qu’elles soient faites, et c’est là l’essentiel de l’histoire. Pendant un certain temps après cela, je n’ai pas aimé me regarder dans le miroir, et mes yeux parcouraient les journaux et ne repéraient que les décès, les victimes du cancer, les coronariens prématurés, les suicides, et j’ai arrêté de prendre l’IRT de Lexington Avenue parce que je remarqué pour la première fois que tous les inconnus que j’avais vus depuis des années – l’homme au chien d’aveugle, la vieille fille qui lisait les pages classées tous les jours, la grosse fille qui s’amusait toujours avec moi à Grand Central – avaient l’air plus vieux que ils avaient autrefois.

Donc, ce qui est nouveau dans le business du whisky, c’est la mortalité. Cela signifie que nous vieillissons tous et mourons, et que c’est terrible d’y penser. Didion sait faire passer cette vérité fondamentale, évoquer sa sinistre horreur, uniquement avec la précision de ses anecdotes. Elle n’a pas besoin de le dire clairement. Elle l’a mis dans l’espace négatif.