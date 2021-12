Joan García : « Nous rêvons de ce moment »

12/02/2021

Joan Garcia C’était la grande nouveauté du match de Copa del Rey que l’Espanyol a joué hier contre Solares. Le sallentí a fait ses débuts en compétition officielle avec l’équipe espagnole au détriment de Oier Olazábal, une décision qui laisse le gardien navarrais à la porte de départ.

Le gardien de l’Espanyol continue de progresser après avoir fait ses débuts avec l’équipe espagnole des moins de 21 ans lors du match qui a opposé Malte il y a quelques semaines en remplacement Agirrezabala vingt minutes pour aller.

Joan García était très satisfait de ses débuts : « Très heureux, nous tous qui sommes dans le football de base rêvons de ce moment et pour cela nous travaillons au jour le jour. C’est la clé qu’ils inculquent au football de base, que nous devons travailler monter les marches pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés et au final si vous travaillez et avez de la persévérance, les opportunités se présentent. Il faut continuer à travailler pour avoir plus d’opportunités comme celle-ci. Cela a été une immense fierté et bonheur » .

Concernant le match, il reconnaît que c’était plus compliqué que prévu : « C’était un match très compliqué. Tant que nous faisions nos débuts, peu importe qu’il neige ou qu’il pleuve, nous savions que cela pouvait arriver. adaptez-vous et jouez différemment, mais ce sont des jeux qui vous aident à grandir. »