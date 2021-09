Joan Jett et les Blackhearts reportent les spectacles en raison de problèmes de Covid 19

JOAN JETT & LES CURS NOIRS ont annoncé que tous leurs spectacles 2021 après le 28 septembre seront reportés en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Les nouvelles dates ne sont pas encore disponibles.

JOAN JETT & LES CURS NOIRS a partagé la nouvelle du report dans une publication sur les réseaux sociaux mardi 21 septembre. Ils ont écrit : “Ce fut un plaisir d’être de retour en tournée récemment. Nous avons tous manqué d’être sur la route, de jouer pour les fans et de rejouer ensemble.

“La vague continue de cas de COVID due à la variante Delta devrait nous préoccuper tous. Bien que nous soyons complètement vaccinés, nous sommes toujours extrêmement prudents pour protéger nos fans, notre équipage et tous ceux qui travaillent si dur pour enfiler nos spectacles. Pour cette raison, nous avons décidé de reporter les représentations restantes qui étaient prévues pour 2021.



Notre dernière date de la tournée sera le 28 septembre.

“Nous sommes déçus de devoir franchir cette étape mais nous pensons qu’il est nécessaire de protéger la santé de tous.

“Restez en sécurité et nous vous reverrons en 2022!”

Jett est un créateur, un innovateur et un visionnaire. En tant que leader du hard rock COEURS NOIRS, avec qui elle est devenue une Temple de la renommée du rock and roll intronisée, elle a eu huit albums de platine et d’or et neuf singles du Top 40, y compris les classiques “Mauvaise réputation”, “J’adore le rock n roll”, “Je me déteste de t’aimer” et “Pourpre et le trèfle”. Son label indépendant, Coeur noir, a été fondée en 1980 après avoir été rejetée par pas moins de 23 labels. Coeur noir est l’un des labels indépendants les plus anciens et continue de donner la parole à de nouveaux groupes. En tant que productrice, elle a supervisé les albums de BIKINI KILL, CIRQUE LUPUS, aussi bien que LES GERMES‘ LA chef-d’œuvre punk “GI”. JettLa musique de est devenue une force permanente dans la culture dominante.

Jett et LES CURS NOIRS a sorti son dernier disque, “Non vernis”, en 2013 et continuer à faire le tour du monde avec des titres aux côtés d’autres icônes du rock comme L’OMS, JOUR VERT et le COMBATTANTS DE FOO. En outre, Jett a joué et est apparu dans des films et à la télévision, y compris le film “Lumière du jour”. Jett a également pu voir son histoire racontée dans “Les fugueurs”, le film basé sur (chanteur principal de LES FUGUEURS) Cherie Curriele livre “Ange Néon”, mettant en vedette Kristen Stewart comme Jett, et Dakota Fanning comme Cari. Jett était proche du projet, en tant que producteur exécutif.

Le film documentaire basé sur Jettla vie, “Mauvaise réputation” – produit par Coeur noirSVP de Carianne Brinkman et dirigé par Kévin Kerslake – créé pour la première fois acclamé par la critique au 2018 Festival du film de Sundance, avec le Poste de New York saluant ça “‘Mauvaise réputation’ le fait bien, traçage Jettest l’une des premières femmes, et toujours la plus dure, des femmes.”



