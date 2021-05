Joan Jett fait équipe avec Z2 Comics pour une anthologie graphique

Z2 continue de récompenser les mélomanes et les fans de bandes dessinées avec une offre toujours croissante de romans graphiques originaux et authentiques créés aux côtés de certains des plus grands noms de la musique. Les nouvelles d’aujourd’hui apportent Bandes dessinées Z2 avec la reine du rock ‘n’ roll; la femme qui en a fait son hymne et un cri de guerre pour des générations, Joan Jett.

“Quand nous avons commencé à travailler avec Bandes dessinées Z2 au ‘Joan Jett et les cœurs noirs 40 x 40’ pour le 40e anniversaire de ‘J’adore le rock n roll’ et ‘Mauvaise réputation’, nous avons réfléchi à tout le rejet et à l’opposition auxquels Joan était confrontée de la part de l’industrie en tant que femme avec une guitare, en particulier au début de sa carrière », dit Carianne Brinkman, président de Coeur noir. “Heureusement, elle a bloqué le bruit et a montré aux sceptiques qu’elle pouvait le faire elle-même. Le monde de la bande dessinée, tout comme le monde du rock’n’roll, est assez sous-représenté en termes de femmes, en particulier dans le courant dominant. Nous pensions que c’était un excellente occasion de célébrer les auteurs et illustrateurs de bandes dessinées qui se trouvent être des femmes et qui, comme Joan, se voient constamment demander ce que c’est que d’être «une femme…» dans leurs industries respectives. Nous sommes ravis de faire venir ces artistes et écrivains incroyables. ensemble pour célébrer cet anniversaire marquant. “

Cette anthologie graphique originale rassemble une liste who’s who de créatrices du monde de la bande dessinée et de la culture pop, y compris une artiste célèbre Tara McPherson pour célébrer le 40e anniversaire des 20 titres classiques présentés sur Joanalbums phares de “Mauvaise réputation” et “J’adore le rock n roll”.

McPherson ajoute: “Joan Jett est la quintessence d’une icône du rock ‘n’ roll et une force puissante d’une femme. Quand j’étais jeune et que j’étais en train de m’apprendre à jouer de la basse et à démarrer des groupes, elle a été une telle inspiration pour moi, et je sais à tant d’autres filles. C’est une femme féroce qui ne s’excuse pas, montrant aux femmes qu’elles ont une place dans le rock! “

“Joan Jett et les cœurs noirs – 40 × 40: mauvaise réputation / J’aime le rock ‘n’ roll” est écrit et dessiné par certaines des créatrices les plus renommées du monde entier, et est disponible en précommande dès maintenant pour une sortie d’automne en éditions à couverture souple et à couverture rigide dans les meilleurs magasins de bandes dessinées, les librairies et les disquaires du monde entier. Exclusivement disponible via Z2Le site Web de en quantités limitées sont les versions deluxe et super deluxe, emballées avec du vinyle exclusif, des tirages d’art et bien plus encore. Pour fêter ce 40e anniversaire, une “édition platine” est disponible dans une quantité extrêmement limitée de seulement 40 exemplaires et comprend un nouveau Epiphone guitare, housse et certificat d’authenticité signé.

