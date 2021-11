Joan Jett : Funko Pop ! Chiffre à venir en 2022

La société de collection de vinyle populaire Funko – mieux connu pour sa grosse tête Pop! chiffres — a annoncé sa dernière collaboration d’artistes : Joan Jett.

Pop! Joan Jett est sur le point de lancer une « bombe » sur votre collection de musique avec ses plus grands succès et son look emblématique. Commémorez la légende du rock classique en tant que Pop! dans votre programmation musicale aujourd’hui. Dû en avril 2022, la figurine en vinyle mesure environ 4,5 pouces de hauteur et est disponible en pré-commande auprès de Walmart.

D’autres artistes qui ont obtenu le Pop! traitement dans le passé comprennent EMBRASSER, IRON MAIDEN, METALLIQUE, GUNS N’ ROSES, AC DC, Ozzy Osbourne, DEF LEPPARD, Rob Zombie, NŒUD COULANT, TUEUR, FANTÔME et MOTÖRHEAD.

UNE Funko vinyle Pop! figure, ou populairement connu comme un « Pop!« , est soigneusement emballé dans une boîte avec une façade transparente. La figurine est en vinyle et peut se présenter sous la forme d’un bobblehead.

Basée à Everett, Washington, Funko est l’une des principales sociétés de produits de consommation de la culture pop. Funko conçoit, s’approvisionne et distribue des produits de culture pop sous licence dans plusieurs catégories, notamment des figurines en vinyle, des jouets, des peluches, des vêtements, des jeux de société, des articles ménagers et des accessoires pour les consommateurs qui recherchent des moyens tangibles de se connecter avec leurs marques et personnages préférés de la culture pop.

Funko détient plus de 150 licences, dont Lucas Films, merveille, Hasbro, Disney et plus. L’entreprise a déclaré avoir 777 employés à temps plein à la fin de 2020, dont 617 étaient basés aux États-Unis

