Joan Laporta “aime vraiment” le nouveau maillot de Barcelone

Le nouveau maillot domicile de Barcelone pour la saison 2021-22 n’est peut-être pas très populaire parmi les supporters, mais le président Joan Laporta dit qu’il “aime vraiment” la nouvelle bande.

Les géants catalans ont dévoilé mardi le kit de la saison prochaine au Camp Nou, où Laporta a fait part de ses réflexions sur la tenue.

«Nous pensons toujours que nous pouvons faire mieux et cela nous fait grandir en tant que personnes, club et société. Cela peut parfois générer du bruit. J’aime beaucoup cette chemise et merci à Nike pour cet effort d’imagination.

« La non-conformité nous fait progresser. Le maillot est inspiré du bouclier et de tout ce qui fait de nous un club de plus, et j’espère que les membres et les fans porteront ce maillot quand ils iront au Camp Nou, au Johan Cruyff ou quand ils nous suivront à travers le monde.