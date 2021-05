Joan Laporta: “ Barcelone est dans un processus de renouvellement ”

«Un cycle est terminé, nous entrons dans un processus de renouveau», tels étaient les mots de Joan Laporta lors du gala de la Festa de L’Esport Català.

Laporta a été élu président du club pour la deuxième fois en mars dernier. Cela est venu après que Josep Maria Bartomeu a démissionné en disgrâce l’année dernière.

Il était là pour récupérer un prix au nom de la section féminine du club.

“Ce prix est une reconnaissance de l’excellent travail qui a été accompli et qui est en train de se faire avec le football féminin, qui est une fierté pour tous les Catalans”, a-t-il déclaré.

L’équipe féminine de Barcelone est en passe de remporter le triplé après avoir remporté l’UEFA Champions League pour la première fois de son histoire.

Il était moins enthousiaste lorsqu’il parlait de l’équipe masculine.

«J’ai dit qu’à la fin de la saison, nous ferions des évaluations en fonction des résultats et de la façon dont nous jouons. Nous avons remporté la coupe, nous sommes très fiers, mais ils nous ont très vite éliminés de la Ligue des champions et nous avons perdu la ligue de manière incompréhensible », a-t-il déclaré.

«À partir de la semaine prochaine, des décisions seront prises pour construire une équipe plus compétitive l’année prochaine afin de remporter la Ligue des champions et la Liga. Quand je parle de la fin de ce cycle et d’un renouvellement, c’est parce que je pense que c’est la bonne chose à faire.

Barcelone a remporté la Copa del Rey cette saison, mais une sortie précoce de la Ligue des champions et une mauvaise fin de la Liga ont gâché ce qui aurait pu être une saison unanimement réussie.