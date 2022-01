Joan Laporta commente les rumeurs d’Erling Haaland à Barcelone

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s’est prononcé sur le transfert présumé d’Erling Haaland au Barça.

Tout en refusant de le mentionner par son nom, Laporta a laissé la porte ouverte à la signature qui serait son rêve.

« Vous me permettrez de ne pas parler des joueurs parce que cela ne nous profite pas, la seule chose que cela fait est d’augmenter leur valeur. Nous travaillons pour nous renforcer et nous y travaillons », a-t-il déclaré.

Son message était clair : l’équipe doit faire des ventes pour s’offrir Haaland, mais c’est quelque chose sur quoi elle travaille activement.

« Le secrétaire technique ne cesse de s’efforcer de constituer une grande équipe. C’est notre responsabilité. Tout est possible si c’est bien fait, et si c’est bien fait, je suis sûr que ça se passera très bien.

« Nous sommes conscients du marché, nous continuons à être une référence sur le marché et à reprendre du poids dans le football mondial et tous les grands joueurs envisagent la possibilité de venir au Barça », a-t-il déclaré.

« Tout le monde devrait se préparer car nous sommes revenus sur le marché et nous espérons y réussir. Nous y travaillons tous les jours, pour aider le Barça à retrouver le poids qu’il doit avoir. Et pour moi, la signature de Ferran Torres en est la preuve. Il montre que le Barça reste une référence. La résurgence est une réalité, et le marché l’a remarqué.