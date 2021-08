Joan Laporta confirme le départ de Lionel Messi : « Je ne veux pas donner de faux espoirs »

Vendredi, le président de Barcelone, Joan Laporta, s’est adressé à la presse pour donner plus de détails sur l’annonce explosive de jeudi selon laquelle Lionel Messi ne continuerait pas au club. Laporta a réitéré que la situation financière du club rendait impossible le maintien de Messi et que les règles de plafonnement des salaires de la Liga ne permettaient pas l’enregistrement du nouvel accord de Messi.

Laporta a reproché au régime de Josep Maria Bartomeu d’avoir créé une masse salariale supérieure à tous les revenus du club, et a clairement indiqué que permettre à Messi de partir était une étape nécessaire pour commencer à redresser la situation financière. Le président a également clairement indiqué que Messi voulait rester et qu’un accord était pleinement convenu et prêt à être signé, mais Laporta a manqué de temps et de ressources.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une chance que la situation change et que Messi continue au club, Laporta a été clair : il ne veut pas jouer avec les sentiments des fans et tout le monde doit accepter la réalité que le plus grand joueur de tous les temps n’est pas plus un joueur de Barcelone.

« Je ne veux pas donner de faux espoirs. Le joueur a d’autres offres sur les tables et il y a eu une échéance pour ces négociations : parce que la Liga démarre bientôt, et parce que le joueur a besoin de temps pour prendre une décision [on his next club]. Nous sommes en négociations depuis plus de deux mois et ces discussions sont maintenant terminées. Nous ne pouvons pas inscrire le joueur car nous n’avons pas de place pour lui dans notre masse salariale.

« Nous ne pouvons pas trouver un moyen de contourner les règles actuelles du fair-play financier et cela n’a aucun sens de continuer [with discussions]. Le joueur a également besoin de temps pour évaluer les offres qu’il a sur la table, et nous devons respecter cela. Après deux mois de négociations, il est clair que nous ne pouvons pas signer le joueur. C’est douloureux, mais il faut maintenant continuer sans Messi. C’est très triste, mais c’est un défi et nous devons le relever comme tel.

« Messi a essayé de nous rendre les choses aussi faciles que possible. C’est un moment triste pour le club, mais nous avons pris notre décision en gardant à l’esprit les intérêts du club. Nous avons déjà surmonté des difficultés et nous recommencerons. L’ère post-Messi commence ici.

« Leo voulait rester au Barça et le Barça voulait qu’il reste. Il a fait des sacrifices, nous a rendu les choses aussi faciles qu’il le pouvait, mais il arrive un moment où vous devez faire le point et laisser vos sentiments de côté.

« Leo mérite le meilleur. Il a démontré son amour pour le Barça et son désir de rester ici. Je suis triste, mais je suis convaincu que nous avons fait ce qui est bien pour le FC Barcelone.

Le club existe depuis près de 122 ans et il est donc plus important que n’importe quel joueur, même le meilleur joueur du monde. Nous avons eu la chance de voir [Leo Messi] représentant notre club pendant de nombreuses années, et nous lui sommes éternellement reconnaissants pour ses services. Le club doit se présenter devant tout joueur, entraîneur, président ou directeur.

Source : Diario Sport