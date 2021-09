Joan Laporta confirme les discussions sur le contrat d’Ousmane Dembele

in

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a confirmé que les pourparlers contractuels avec Ousmane Dembele devraient commencer. Comme cité par Fabrizio Romano, Laporta a déclaré : « Une réunion est prévue avec les agents d’Ousmane Dembele. Les relations sont très bonnes et il sait qu’on veut qu’il reste au club. Il aime le #7 et m’a dit qu’il voulait rejouer et défendre le maillot du Barça”.

Timing étrange

La nouvelle arrive à un moment difficile pour Barcelone, qui a enduré un été à oublier, perdant la légende du club, Lionel Messi. Jamais le club n’a semblé si ruiné financièrement qu’à l’heure actuelle, le contrat de Dembele parle d’un timing étrange.

L’ailier n’a jamais joué à Barcelone; en proie à des blessures, mais continue de se voir offrir des opportunités. D’une certaine manière, cette situation met en évidence le manque de cruauté préjudiciable du club, qui revient constamment à un coût élevé.

Maintes et maintes fois, ils donnent la chance à Dembele avant que les blessures ne frappent. Bien sûr, il n’est pas à blâmer pour cela, c’est juste un coup de chance malheureux. Mais, revenant à la cruauté, Barcelone doit l’infliger. S’ils veulent revenir au sommet, alors effacer Dembele de la masse salariale, aux côtés d’autres, est la voie à suivre. Le fait est qu’ils ne montrent aucun signe d’un club prêt à gravir à nouveau les échelons du football.

L’ailier français pourrait donner tort aux sceptiques, oui, mais l’histoire nous dit que c’est peu probable. Il a le talent, le potentiel, mais n’a pas la forme physique constante. Lors de la passation des contrats, Barcelone doit se demander : ce joueur sera-t-il le fer de lance d’une reconstruction ? Et si la réponse est non, alors le contrat ne devrait pas être sur la table, surtout avec l’argent que le club catalan verse souvent.

Il serait dans l’intérêt de tout le monde de voir Ousmane Dembele arriver bien. S’il le fera, c’est une autre question, cependant.

