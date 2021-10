Joan Laporta dit que Ronald Koeman continuera en tant que manager de Barcelone

Dans une tournure choquante des événements samedi matin en Espagne, le président de Barcelone, Joan Laporta, a confirmé que Ronald Koeman resterait le premier entraîneur-chef de l’équipe quel que soit le résultat du match de samedi contre l’Atlético Madrid au Wanda Metropolitano.

Tous les rapports en provenance d’Espagne indiquaient qu’il s’agirait du dernier match de Koeman à la tête du club, mais Laporta s’est entretenu avec des journalistes à l’hôtel où l’équipe séjourne à Madrid et a déclaré que sa décision était de garder le Néerlandais en raison de son statut de légende et de la situation actuelle du Barça. .

Voici la citation complète du président :

“Ronald Koeman continuera en tant qu’entraîneur de Barcelone, nous pensons qu’il mérite une marge de confiance pour de nombreuses raisons. C’est un homme du Barça, une légende dans notre monde. Il va continuer et mérite une marge de confiance.

«Koeman aime le Barça et a décidé de venir dans un moment de difficulté institutionnelle et sportive maximale. Après lui avoir parlé je vois qu’il fait confiance à cette équipe, surtout quand les joueurs blessés reviennent. Quand cela arrivera, nous aurons de meilleures chances. Koeman est un Culé et une légende du Barça, il continuera comme entraîneur, a un contrat et nous espérons retrouver le chemin de la victoire et du bon football. Je suis certain qu’il va tout donner.

« On peut comprendre la réaction des supporters face à ce problème car les résultats ne viennent pas, mais je leur demande d’avoir une marge de confiance avec l’entraîneur. Il le mérite. Je leur demande aussi de faire confiance à cette équipe car une fois les joueurs blessés de retour, ce sera encore plus compétitif.

« Je lui ai parlé et j’ai tiré mes conclusions. C’est une légende du Barça, j’apprécie qu’il soit venu au Barça dans un moment difficile. J’ai peut-être été découragé parfois mais maintenant je suis encouragé, maintenant que les joueurs blessés vont revenir, il mérite une marge de confiance. Nous avons parlé et ce n’est pas vrai que nous avons une relation froide. C’est une relation bonne et honnête, c’est une bonne personne et je crois qu’il ressent la même chose pour moi. Nous essayons tous de renverser la vapeur. »

Source : Mundo Deportivo