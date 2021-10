Le président de Barcelone, Joan Laporta, a expliqué à quel point il rêvait de voir les géants catalans sortir tout un onze de départ de joueurs de La Masia après avoir vu Ansu Fati prolonger son contrat au Camp Nou.

Fati est à Barcelone depuis qu’il n’a que 10 ans et a engagé son avenir à long terme pour le club en s’engageant jusqu’en 2027.

L’attaquant adolescent fait partie d’une multitude de jeunes joueurs passionnants dans et autour de la première équipe et Laporta a déclaré aux journalistes qu’il aimerait voir le Barça éliminer toute une équipe de diplômés de La Masia.

«Mon grand rêve serait de jouer un jour avec onze joueurs locaux. Le rêve de tout le conseil et le mien. Avoir une équipe composée de gens de La Masia », a-t-il déclaré.

Il existe actuellement une multitude de talents locaux dans et autour de l’équipe première avec des joueurs tels qu’Eric Garcia, Oscar Mingueza, Gavi, Alejandro Balde, Nico Gonzalez et Riqui Puig profitant du temps de jeu cette saison.

Laporta a également parlé du choc du Clasico de dimanche avec le Real Madrid et a déclaré qu’il était confiant que l’équipe de Ronald Koeman pouvait prendre les trois points contre Los Blancos.

« J’ai de bons sentiments. L’équipe s’est améliorée, nous récupérons des blessures, à commencer par Ansu. Kun est déjà là, il y a des joueurs qui ont amélioré leur contribution », a-t-il déclaré.

« On joue à domicile, avec le public. J’en profite pour leur demander de venir dimanche car ce sera un grand spectacle de foot. Le Real Madrid l’attend également avec impatience. Je suis optimiste. Je vois un but d’Ansu. Il a déjà marqué un but pour Madrid, donc vous savez déjà comment le faire.