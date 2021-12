Joan Laporta envoie le message du Nouvel An aux fans de Barcelone

Joan Laporta a envoyé un message aux fans de Barcelone fin 2021 et dit qu’il attend avec impatience une 2022 « intense » qui sera « pleine d’émotions ».

Cette année a été une autre montagne russe pour les géants catalans avec toutes sortes de choses sur et en dehors du terrain.

Le plus gros échec de tous a été le départ de Lionel Messi, tandis que Laporta a remplacé Bartomeu, Xavi est rentré à la maison pour remplacer Ronald Koeman et Dani Alves est également de retour.

Les difficultés financières du Barça restent un problème, mais il y a beaucoup à espérer avec une grande récolte de jeunes dans l’équipe, Ferran Torres a signé de Manchester City et Xavi à la barre.

Voici ce que Laporta en fait :

« Bonjour Culer. En cette période de l’année, nous aimons résumer ce que nous avons fait au cours de l’année pour dire au revoir à 2021, et aussi pour prendre quelques résolutions pour l’année à venir. Mais avant toute chose, dans des moments comme ceux-ci, nous voulons vous souhaiter une bonne santé pour vous et vos proches. Soyez prudent, protégez-vous et faites-vous vacciner, afin que nous puissions vaincre la pandémie de Covid-19.

« Cela dit, 2021 a été une année de hauts et de bas, mais les fans de Barcelone ont décidé de commencer une nouvelle ère. C’est une nouvelle ère qui ne jettera plus d’ombre sur nos succès historiques. Nous voulons commencer cette nouvelle étape, et nous le ferons en construisant une nouvelle équipe de football avec des jeunes hommes qui apporteront de la joie.