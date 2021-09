Joan Laporta envoie un autre message aux fans de Barcelone après le tirage au sort de Grenade

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a envoyé un autre message aux supporters à la suite du match nul 1-1 de lundi contre Grenade.

Laporta s’est tourné vers les réseaux sociaux après la défaite contre le Bayern Munich pour appeler au calme et demander un peu de patience aux supporters.

Le joueur de 59 ans a recommencé avec un autre message vidéo dans lequel il dit une fois de plus aux supporters de ne pas s’inquiéter car tout ira bien.

Voici ce que Laporta avait à dire cette fois :

«Bonjour, fans de Barcelone. Je vous demande de continuer à soutenir notre équipe », a-t-il déclaré.

« L’équipe a besoin de vous, et [they are] merci à vous. Vous savez que nous vivons une période difficile et ce sont les moments où vous devez être à nos côtés.

« Cette semaine, une délégation barcelonaise se rend à Palos de la Frontera pour assister à un événement du club des supporters, qui coïncide avec le match de Cadix.

« À Cadix, vous pouvez être sûr que l’équipe essaiera de gagner.

“Je ne sais pas ce qui va se passer, mais quoi qu’il arrive, lors du prochain match contre Levante cette semaine, continuez à soutenir notre équipe. L’équipe en a besoin.

«Et essayez de rester calme, nous savons ce qu’il faut faire et nous ferons le tri.