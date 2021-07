Joan Laporta et Barcelone jouent parfaitement les choses avec Ilaix Moriba

A tout juste 18 ans, Ilaix Moriba fait déjà sa marque à Barcelone.

Jusqu’à récemment, c’était sur le terrain, où sa transition vers la première équipe s’est faite sans heurts.

En effet, dans la poignée de matchs qu’il a disputés sous Ronald Koeman, il a certainement regardé à la maison et, avec le temps, pourrait assez facilement être l’un des piliers de l’équipe senior s’il continue dans la même veine.

Cependant, il a encore beaucoup à apprendre.

Beaucoup à apprendre.

A commencer par le respect de ses coéquipiers, de son entraîneur, de son président, du club et des supporters.

Ayant récemment changé d’agent, des rumeurs laissent entendre que ROGON revendique désormais la terre pour son client qui, rappelons-le, n’en est qu’au début de sa carrière et fait tout juste son entrée dans l’équipe première.

La nouvelle agence d’Ilaix Moriba est l’agence allemande ROGON. Ils représentent Max Meyer – vous avez peut-être entendu la célèbre histoire : Meyer n’a pas prolongé son contrat à Schalke car ROGON a demandé un salaire ridicule pour le “joueur de classe mondiale” Meyer, qui a ensuite fini par se rendre gratuitement à Crystal Palace https : //t.co/xuZpB4BPmL – Alex Truica (@AlexTruica) 17 juillet 2021

J’espère juste que ROGON fera un travail meilleur et plus sensé en représentant Ilaix Moriba qu’ils ne l’ont fait avec Max Meyer.

Et j’espère qu’Ilaix est plus intelligent pour faire le bon choix et ne pas faire aveuglément confiance à son nouvel agent/agence. Ce qui s’est passé avec Meyer devrait servir de mise en garde pour Ilaix. – Alex Truica (@AlexTruica) 17 juillet 2021

Il n’est pas encore établi, même si l’on croit qu’il le sera bientôt. Même si son entourage pense qu’il l’est déjà.

Compte tenu de la situation financière du club en raison de la pandémie de coronavirus et du gaspillage de Josep Maria Bartomeu, Ilaix et son entourage jouent en effet un jeu très dangereux.

À cette fin, tous les culers devraient se tenir fermement derrière Joan Laporta, qui continue de faire de son mieux pour réparer un certain nombre de torts et a fait la loi à Ilaix dans ce cas.

Le rétrograder au Barca B aurait dû suffire au joueur, à sa famille et à ses agents pour parfaitement comprendre la position du club et remédier au problème.

Après tout, il n’y a pas si longtemps, son père a été interviewé et a suggéré qu’il voulait passer toute sa carrière dans le blaugrana.

Photo de Juan Manuel Serrano Arce/.

“Nous avons dit non à beaucoup d’argent car Ilaix voulait jouer pour le Barça. Nous avons eu des offres de Chelsea, Manchester City et Juventus qui étaient plus importantes que le Barça, et j’ai annulé un voyage à Manchester parce que le Barça a fait un pari fort », a déclaré Mundo Deportivo citant Mamady Moriba.

« On ira à mort avec les culés et on veut rester au Barça. je n’ai pas de mots pour décrire [Koeman], nous devons le remercier infiniment pour tout ce qu’il a fait pour Ilaix et toute la confiance qu’il lui a accordée.

“Merci également au club et à tous ceux qui ont aidé Ilaix au cours de toutes ces années à La Masia.”

Photo de Pedro Salado/Qualité Sport Images/.

Ces mots sonnent incroyablement creux en ce moment, grâce au refus général de mettre un stylo sur papier sur un nouvel accord qui a même vu Ilaix abandonné des matchs amicaux de pré-saison du Barça B, alors que Laporta continue de tourner la vis.

Il peut partir gratuitement dans un an bien sûr, mais si le jeune continue dans la même voie, attendez-vous à un départ rapide qui sera annoncé cet été.

Pour la première fois depuis des années, Barcelone n’est pas rançonnée et piétinée.

Que cela continue longtemps.