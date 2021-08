Joan Laporta explique la situation financière de Barcelone après le départ de Lionel Messi

Joan Laporta a indiqué très clairement lors de la conférence de presse de vendredi que la raison du départ de Lionel Messi de Barcelone est simple : l’enfer financier. En raison du gâchis créé par le régime précédent, la seule façon de commencer à résoudre les problèmes économiques du club était de réduire les salaires, et laisser Messi partir était la première grande étape, selon le président.

Laporta a révélé certains des détails des finances du Barça et expliqué comment le club doit se frayer un chemin à travers le gâchis pour ramener les salaires à un niveau sain. Le président a également expliqué ce qui doit être fait pour enregistrer les contrats des quatre nouvelles recrues – Sergio Agüero, Memphis Depay, Emerson Royal et Eric García.

« Les pertes prévues [for 2020-21] étaient d’environ 200 millions mais ils seront de 487 millions d’euros, et c’est beaucoup. Nous avons une petite marge pour trouver des solutions. Pourtant, même sans Lion, il n’y a pas beaucoup de place. Le rapport est de 4 pour 1. Sans Lion, pour 25 millions de salaires, 100 millions doivent sortir. Maintenant, le pourcentage sur les salaires par rapport au budget baisse de 110 % à 95 %. « Les nouveaux joueurs peuvent être enregistrés selon nos calculs. C’est pareil, le salaire mérité de Leo et celui des quatre recrues, ils ont fait un effort et doivent être remerciés. L’effectif n’est définitif qu’à la fin du mercato, le 31 août et beaucoup de choses peuvent arriver.” Source : FC Barcelone

Tout d’abord, le fait que Barcelone, le club le plus précieux de la planète, dépensait plus que la totalité de ses revenus POUR LES SALAIRES SEULS est absurde et presque incroyable. Et ils ont encore beaucoup de travail à faire pour ramener la masse salariale à 70 %, ce qui est l’objectif de Laporta.

Comment peuvent-ils faire ça? De deux manières : la première consiste à réduire les salaires des joueurs actuels, et des rapports fiables en provenance d’Espagne indiquent qu’ils sont sur le point de le faire avec Gerard Piqué, Sergio Busquets, Sergi Roberto et Jordi Alba, quatre des plus hauts revenus de l’équipe qui devraient accepter des réductions dramatiques pour rester avec le club.

La deuxième étape consiste à vendre des joueurs qui ne sont pas sur les plans de Ronald Koeman. Miralem Pjanic semble être sur le chemin du retour à la Juventus, et Martin Braithwaite, Philippe Coutinho et Samuel Umtiti sont d’autres noms que Laporta chercherait à vendre. Mais ceux-ci ne sont pas intéressés à partir et il est difficile de trouver une équipe prête à payer des frais de transfert en plus de leurs salaires géants, et s’en débarrasser jusqu’au 31 août sera un grand défi.

C’est une période vraiment sombre dans l’histoire de Barcelone, et maintenant nous n’avons plus le luxe de regarder Lionel Messi pour nous distraire.