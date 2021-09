Joan Laporta fait le point sur l’avenir d’Ousmane Dembele à Barcelone

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a fait le point sur Ousmane Dembele, qui est en fin de contrat à la fin de la saison.

L’homme de 58 ans a déclaré qu’une réunion était prévue avec l’agent de Dembele pour discuter d’une prolongation et semblait optimiste quant à la signature du Français.

« Mateu (Alemany) m’a dit qu’il organisait une réunion avec son agent. La relation avec Ousmane est très bonne, il se sent aimé et on veut qu’il reste.

“Il m’a dit qu’il avait vraiment hâte de rejouer et de porter le maillot de Barcelone. Avec le travail de tout le monde, nous obtiendrons ce joueur, qui a beaucoup de qualité, de jouer et de jouer de manière cohérente.

« J’espère que les mauvais moments ne reviendront pas. Il y a un plan au club pour qu’Ousmane montre son talent et sa qualité.

Origine | sport