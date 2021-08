Joan Laporta parle de la dette “très préoccupante” de 1,35 milliard d’euros de Barcelone

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a tenu une conférence de presse lundi au cours de laquelle il a donné plus de détails sur la situation financière périlleuse du club et a répondu à la lettre ouverte de la semaine dernière de l’ancien chef Josep Maria Bartomeu.

Laporta a clairement indiqué le montant exact de la dette accumulée au Camp Nou et a également parlé de la masse salariale de l’équipe à la suite de la sortie de Lionel Messi du club.

Le président de Barcelone a vivement critiqué la lettre de Bartomeu qui, selon lui, était “pleine de mensonges” et “un exercice de désespoir”.

Laporta a également parlé de la sortie de Messi et a déclaré que le club avait pris la bonne décision concernant l’Argentin. Le président a également insisté sur le fait qu’il pensait que le club serait en mesure de renouveler Messi.

Il y a un peu d’examen sur la gestion par Laporta du renouvellement de Messi. Le joueur de 59 ans a longtemps insisté sur le fait que “tout était sur la bonne voie” avec le contrat, jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas, et on ne sait pas très bien quand il a réalisé pour la première fois qu’un renouvellement était hors de portée du club.

Pourtant, malgré toutes les mauvaises nouvelles, Laporta a également eu des mots positifs pour les supporters et peut voir un avenir prometteur malgré tous les problèmes actuels du club.

« La situation est dramatique, mais nous avons de bonnes nouvelles. Le plan stratégique basé sur notre crédibilité et notre expérience, sur les atouts dont dispose le Barça, rend cette situation temporaire. Je pense que dans quelques années, l’économie du club sera saine.

« Nous n’avons pas peur du tout. Nous sommes très motivés et positifs et le moral est bon. C’est un grand défi mais nous sommes capables de le surmonter. Je voudrais appeler tous les fans du Barça et tout le club à être unis. Avec le football et l’unité, je suis convaincu que cette époque sera pleine de succès.