Joan Laporta parle d’Ousmane Dembele au milieu des rumeurs de sortie de Barcelone

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a parlé de l’avenir d’Ousmane Dembele au club au milieu des spéculations continues sur le Français.

Dembele est hors de contact cet été et les derniers rapports suggèrent qu’il n’est pas très satisfait de l’offre actuelle du Barça et souhaite un salaire plus élevé.

Laporta a été interrogé sur l’attaquant et admet que les pourparlers contractuels ne se déroulent pas aussi rapidement que le club le souhaiterait.

« C’est un processus plus lent que souhaité de notre part. Nous y travaillons », a-t-il déclaré. « Dembelé est un joueur très important, il peut donner beaucoup plus au Barça qu’il n’a donné, s’il continue avec nous, il peut devenir un joueur de référence. » Origine | Se débrouiller

Le président de Barcelone a également évoqué les prochains matchs de l’équipe contre le Real Betis en Liga et le Bayern Munich en Ligue des champions.

« Xavi a apporté enthousiasme et espoir, ses manières de s’entraîner et les règles qu’il a fixées ont été bien accueillies par le club et les joueurs », a-t-il ajouté. « Nous sommes impatients de montrer que le Barça est une équipe de Ligue des Champions, nous espérons pouvoir gagner à Munich. Et le match du Betis est également très important car nous aspirons à remporter le championnat. » Origine | Mundo Deportivo

Dembele pourrait être sur le point de faire son premier départ de la saison pour Barcelone lors des prochains matches. Le joueur de 24 ans n’a disputé que trois matches de remplacement pour les géants catalans jusqu’à présent cette saison.