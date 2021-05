Joan Laporta parle du contrat Messi, de l’avenir de Koeman et des signatures de Barcelone

Vendredi, le président de Barcelone, Joan Laporta, s’est entretenu avec des journalistes au milieu de spéculations sur une foule de nouvelles signatures, l’avenir de Ronald Koeman et une offre de contrat pour Lionel Messi.

Laporta semblait optimiste que Messi restera, offrant une mise à jour sur l’avenir de Koeman et a admis que le club espérait annoncer de nouvelles signatures la semaine prochaine.

Voici les meilleurs morceaux:

Laporta sur le contrat Messi

Les négociations contractuelles se déroulent bien mais elles ne sont pas encore terminées. Nous travaillons dur pour faire une bonne proposition qui respecte nos moyens et nous espérons qu’il l’acceptera. Notre relation est très bonne. Messi aime le Barça.

Je suis sûr qu’il mérite plus et pourrait en obtenir plus ailleurs. Je suis convaincu qu’il apprécie l’effort que nous faisons et je pense qu’il est enthousiasmé par notre projet sportif. J’ai toujours dit que ce n’était pas un problème d’argent avec Leo, c’était de tout gagner. Je suis modérément optimiste.

Laporta sur ce qui a changé avec Messi (depuis le burofax)

Il veut être à l’aise, il lui reste quelques années et il veut en profiter. Qu’est ce qui a changé? Eh bien, maintenant je suis président et je pense que Leo aime ça.

Laporta sur l’avenir de Koeman

J’ai déjà dit à Koeman ce que j’avais à lui dire très clairement. Nous évaluons la saison. Il a un contrat en place mais je ne crois pas aux saisons de transition. Nous continuerons de lui parler et de prendre d’autres décisions la semaine prochaine.

Il faut comprendre qu’il était un entraîneur qui était déjà en place avec un an sur son contrat lorsque nous avons pris la relève. Nous essayons de parvenir à un accord où nous pouvons partager entre nous ce que nous voulons pour la saison prochaine. Nous prenons tout en compte. Ronald sera le premier à connaître notre décision.

Laporta sur les rapports Koeman a été emmené à l’hôpital

Hier, il a eu un épisode qui l’a obligé à se rendre à l’hôpital, mais il va bien. Je l’ai appelé.

Laporta sur Super League

La Super League européenne était déjà avancée lorsque nous avons pris les commandes. Pour le Barça, il était important d’être impliqué. Le Barça ne sera jamais en reste lorsqu’il s’agit de nouveaux mouvements dans le monde du football.

Nous ne prévoyons pas de nous excuser pour notre position, ni de payer une amende sans justification. S’ils nous infligent une amende, nous arriverons au TAS et je suis sûr que nous gagnerons

Laporta sur les rumeurs de Xavi

Nous devons respect à Koeman, qui a un contrat avec nous. Ne l’excluez pas. D’autres noms qui s’enchaînent me semblent bien, car tout le monde veut venir … mais on a un coach et il faut parler et prendre un temps pour réfléchir.

Laporta sur les rumeurs de Guardiola

Je ne suis pas ici pour parler de rêves, je suis ici pour parler de réalités. Quand on parle de Guardiola, la seule chose dans ma tête, c’est que j’espère qu’il pourra gagner la Ligue des champions ce week-end.

Laporta sur les finances du Barça

Nous avons 1,2 milliard d’euros de dette brute et environ 350 millions d’euros de pertes. Nous sommes sûrs que nous y reviendrons car nous avons de solides atouts. Il y a beaucoup d’investisseurs qui aiment notre club et je suis optimiste que dans deux saisons, nous serons à nouveau en bonne santé financière.

Laporta sur les transferts

Perdre a des conséquences et nous allons essayer d’améliorer l’équipe. La semaine prochaine, nous annoncerons les signatures de la première équipe et vous verrez les résultats de ce sur quoi nous avons travaillé.