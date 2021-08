Joan Laporta prend une position ferme sur l’impasse du contrat Ilaix Moriba

La situation d’Ilaix Moriba continue de frustrer tout le monde à Barcelone. Le jeune milieu de terrain négocie un nouveau contrat et ses représentants font des demandes de salaire scandaleuses pendant que le Barça essaie de résoudre ses problèmes financiers, et il semble que le président Joan Laporta en ait assez du drame.

S’exprimant lors de la présentation d’Emerson Royal lundi, Laporta a été interrogé sur la situation du contrat de Moriba. Les derniers rapports indiquent que le Barça a fait une offre finale et attend une réponse des agents d’Ilaix, et Laporta a pris une position très ferme sur la situation.

«Nous allons essayer de faire en sorte que son cas ne se répète plus. Il lui reste un an de contrat et ne veut pas accepter les conditions du club. Nous n’acceptons pas cela et nous voulons envoyer un message à l’équipe. « Si vous ne voulez pas renouveler, nous avons d’autres solutions. Ce qu’on ne veut pas, ce sont des joueurs faits à La Masia qui ne veulent pas renouveler. C’est un joueur à qui on a donné des opportunités, mais le club l’est avant tout. Je voudrais que vous [Moriba] à repenser. « Nous ne pouvons pas lui permettre d’être promu puis de partir. Nous n’accepterons cela avec aucun joueur. La source

C’est aussi clair que possible, et Laporta a tout à fait raison. Le Barça est dans un enfer financier et ne peut même pas enregistrer le nouveau contrat de Lionel Messi pour le moment, et les gens d’Ilaix en ont fait une situation impossible.

Moriba est une perspective talentueuse mais l’académie du Barça ne cessera jamais de produire de grands talents, et c’est tellement rafraîchissant d’entendre un responsable dire que personne n’est plus grand que le club. Espérons que les agents comprennent le message et que cette horrible situation se résolve bientôt.