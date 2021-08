Joan Laporta révèle une conversation avec l’équipe de Barcelone, Ronald Koeman après le départ de Lionel Messi

Le président de Barcelone, Joan Laporta, s’est adressé à la presse vendredi pour confirmer et expliquer le départ de Lionel Messi, et on lui a demandé s’il avait déjà parlé avec le reste de l’équipe et le manager Ronald Koeman.

Laporta a révélé sa conversation avec les capitaines actuels Gerard Piqué, Sergio Busquets et Sergi Roberto et a clairement indiqué qu’il attendait toujours de grandes choses de l’équipe sans Messi, et attend avec impatience Koeman et les joueurs qui dirigent le Barça dans un “nouveau chapitre” du club. l’histoire.