Joan Laporta riposte à Tebas: il a une «obsession malade» pour Barcelone

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a frappé le chef de la Liga Javier Tebas après que le joueur de 59 ans a parlé des géants catalans dans une interview avec Diario Sport publiée dimanche

Tebas a déclaré qu’il ne pensait pas que le départ de Lionel Messi était pour des “raisons financières” et a également déclaré qu’il pensait que le Barça avait été “psychologiquement kidnappé” par le Real Madrid.

Laporta n’est clairement pas du tout impressionné par les commentaires de Tebas et pense que le président de la Liga a une “obsession malade” pour ce club.

« Au lieu de cela, s’il cherche à résoudre poliment les divergences, Tebas recherche toujours les conflits et les désaccords. Il a une obsession malade de voir à quel point il peut blesser le Barça et ses valeurs, nous les Culés le savons déjà.

Laporta a également répondu aux affirmations de Tebas à propos de Messi et a déclaré que le joueur de 59 ans était à blâmer pour l’expulsion de l’international argentin du Camp Nou.

“Tebas dit que Messi n’est pas resté au Barça, mais il est le principal coupable. Il n’est pas resté à cause de la fierté de cet homme et de ses règles de fair-play. Il veut toujours être le protagoniste. D’autres ligues étaient plus flexibles avec FFP, et personne d’autre n’a perdu ses meilleurs joueurs.

“Ce que nous ne ferons pas, c’est permettre à Tebas de nuire au club d’une manière que nous pouvons contrôler. Nous n’accepterons pas les projets personnels de M. Tebas qui veulent uniquement utiliser les intérêts du Barça pour gagner plus d’argent pour lui-même, en prenant nos droits télévisés pour les 50 prochaines années.

Origine | Mundo Deportivo