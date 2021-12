Joan Lascorz ou quand une tétraplégie n’empêche pas d’aller au Dakar

03/12/2021 à 16:34 CET

Jeanne décidé d’ignorer les pires présages dictés par les médecins. « Du canapé à la chaise et toujours avec de l’aide. » Il a entendu la phrase après avoir surmonté des semaines en soins intensifs et à l’hôpital, et des mois de rééducation à l’Institut Guttmann de Barcelone. Joan Lascorz (36 ans maintenant) son corps était paralysé de la poitrine aux pieds et ne bougeait ses bras qu’avec difficulté et sans sentir ses doigts. Et encore moins avec la force nécessaire pour serrer le volant d’une voiture qui roule à toute allure sur le sable du Rallye Dakar. Et nous l’aurons dans un mois seulement.

Il n’a pas facilité la tâche au médecin du Fédération automobile espagnole qu’en 2014, il a dû décider de lui accorder ou non un permis de conduire sportif. je voulais aller au rallye Bas-Aragon Mais pour le fédérateur, c’était une responsabilité complète de donner la permission à une personne atteinte de tétraplégie. « Vous devez vous laisser tomber au sol, sortir de la voiture par vous-même et le faire en moins d’une minute. » Quelque chose de simple pour beaucoup de gens mais pas pour Jeanne en raison de son énorme handicap à la suite d’un accident de moto. « Je roulais en Superbike et en 2012 j’ai heurté un mur de béton du circuit d’Imola à 220 kilomètres par heure » ; une phrase au fauteuil roulant. « Et surtout, il devait être électrique car je n’ai pas la force dans mes bras pour déplacer les roues. »

tout de suite tu vois Joan Lascorz avec le médecin fédérateur du circuit de Montmeló, quelques nattes au sol et surtout lui qui sort de la voiture en moins d’une minute et se jette à terre. « Quelque chose qu’il devait montrer qu’il pouvait faire pour des raisons de sécurité en cas d’accident. » Alors avec le permis en poche il est allé chez les Monegros pour finir parmi les meilleurs.

Et parmi les meilleurs de la catégorie Buggys veut être dans le Rallye Dakar qui commence le 2 janvier. Votre équipe vous accompagnera, avec Ramon Casanova à la barre, en tant que directeur de l’équipe Buggy Masters, et avec Miguel Puertas En tant que copilote, un ancien lieutenant-colonel de l’armée de l’air qui a volé avec la patrouille acrobatique d’Águila et qui a piloté des chasseurs avant de devenir l’un des vétérans de Dakar.

Joan Lascorz Il deviendra le premier pilote tétraplégique à disputer le rallye le plus fou et le plus compliqué au monde, qui en janvier 2022 répétera le scénario en Arabie saoudite. « Je n’ai pas pu tester la voiture car elle est déjà dans un bateau. C’est un autre problème supplémentaire car le véhicule a dû s’adapter à mon handicap et je ne pourrai le conduire que peu de temps avant de commencer la compétition. »

Mais si Jeanne Il a réparé sa ferme à Maçanet de la Selva et l’a laissée libre pour son fauteuil roulant, quelle est la difficulté du Dakar ? « Avant mon accident, j’avais une terre agricole dans ma ferme. J’ai eu une excavatrice dont j’ai activé les commandes pour la conduire et j’ai construit un circuit pour m’entraîner avec le buggy. »

Avec Lascorz Ils se rendent en Arabie Saoudite, outre leur team manager et copilote, un assistant « qui s’occupe de moi, m’aide à m’habiller, me nettoyer, surveille mon alimentation », trois mécaniciens, un kiné, et aussi une caméra qui va enregistrer le deuxième volet du documentaire ‘Una carrera inaccesible’ dont le premier volet sera diffusé à la fin du mois sur la chaîne #Vamos de Movistar +.

Mais toute cette opération coûte de l’argent, malgré le fait qu’ils aient déjà avancé tout le capital pour l’inscription, les billets et le salaire des assistants de l’équipe. Pour cette raison, le 9 décembre, le opération de financement participatif pour lever des fonds via la plateforme Verkami. Explique le Ramon Casanova: « Chaque inscription générera une récompense, qui peut être n’importe quoi d’un maillot à suivre le rallye d’Arabie, en fonction de la contribution apportée. » Il y aura aussi la possibilité d’inscrire le nom du bienfaiteur dans le buggy ou d’avoir un accès prioritaire au vidéoblog qui Jeanne se produira après chaque étape.

Actualité associée « Un buggy est plus facile à conduire car c’est une voiture automatique. Avec la main droite j’accélère ou freine et avec la gauche je déplace le volant sans forcer grâce à un levier. Mon objectif ? C’est aussi mon doute. Dans quelle mesure vais-je pouvoir y arriver ? J’aimerais finir. Mais j’aimerais aller vite et être parmi les meilleurs en même temps. C’est sûr.