Joan Mir fait un “bilan positif” du premier jour

L’Espagnol Joan Mir (Suzuki GSX RR), deuxième de la première journée d’essais du Grand Prix MotoGP de Styrie, a assuré que son bilan “est positif”, puisqu’il a été “bon aussi bien sur le sec que sur le mouillé, bien que ça a coûté un petit peu au début de trouver le rythme”.

“Je suis satisfait de la première journée, demain on va essayer un peu plus pour voir si on peut faire un autre pas en avant, ce qui va sûrement nous aider, mais c’est un bon point de départ”, insiste l’actuel champion du monde.

Mir Il a reconnu qu’après avoir perdu l’option de la victoire l’an dernier en voyant le drapeau rouge pendant la course, il aimerait « faire un bon résultat ici, car après ce qui s’est passé, il est clair que j’ai une épine dans le sol et que J’aimerais affirmer qu’il est possible de se battre pour la victoire ici, mais nous verrons ce qui se passera.”

Initialement, les pilotes Suzuki auraient dû avoir le dispositif de démarrage par roue arrière dès le début de cette course, ce que tous leurs rivaux ont, mais des problèmes de douane aux Pays-Bas ont ralenti leur arrivée.

“Il faut le tester, tout le monde l’utilise, et si tout le monde l’utilise c’est parce que ça marche vraiment, s’il n’y avait pas de doute, il y aurait des gens qui l’utiliseraient et d’autres qui ne le font pas, mais la réalité c’est qu’il y a un risque de se perdre, mais en L’avantage de cette piste, c’est que la base qu’on a est bonne, donc on peut remonter dans les mauvais moments parce qu’on est pas mal non plus », explique-t-il. Joan Mir.

“Il est important de bien tester demain, car il est important que si nous faisons un pas en avant, nous le fassions fermement, et non avec des doutes; alors demain la tâche sera de voir si nous le testons, et nous verrons si nous pouvons faites-le, et si c’est le cas, nous essaierons de l’essayer du mieux que vous pourrez, mais s’il y a le moindre doute, car au final c’est le premier prototype, il est très difficile pour le final, pour vous de le mettre sur le piste et pour que ça fonctionne parfaitement. Il va falloir travailler », reconnaît le pilote Suzuki.

“Il est clair que jusqu’à ce que nous le testions, car il n’y a pas de test prévu et il y a une autre course la semaine prochaine, nous ne saurons pas, nous devons l’essayer, c’est comme ça, nous devons améliorer la moto, nous devons tout améliorer un peu”, insiste-t-il.

Joan Mir il avoue qu’il ne sait pas pourquoi il est rapide au Red Bull Ring “parce que sur le papier ça devrait être une piste où on devrait souffrir, on perd un peu en accélération et ici l’accélération est très importante, donc je ne peux pas dis pourquoi”.

“Je pense que dans la seconde moitié de la saison, il y a des circuits qui nous sont plus favorables et l’année dernière à partir de cette course, nous avons commencé à travailler”, se souvient-il. Mir.

“Il y a plusieurs facteurs, je pense, les pneus semblent bien fonctionner avec notre moto et avec la piste et c’est ce que nous aurons dans les prochaines courses, il se peut qu’ils fonctionnent bien pour nous”, essaie le champion du monde MotoGP. expliquer.

“En fin de compte, c’est le package compétitif, le pilote est le même que toujours et j’essaie de me donner à 100% à tout moment mais ici, pour une raison quelconque, nous sommes compétitifs, nous devons donc en profiter”, la Suzuki cavalier dit convaincu.