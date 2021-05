Joan Mir, “ni pour ni contre” le système holeshot

13/05/2021 à 18:06 CEST

L’Espagnol Joan Mir (Suzuki GSX RR), actuel champion du monde MotoGP, a déclaré avant le départ du Grand Prix de France MotoGP sur le circuit du Mans qu’il n’était “ni pour ni contre” le système de “holeshot”.

“Je crois que chaque usine pensera ce qu’il y a de mieux pour eux et dans mon cas, on n’a pas le ‘holeshot’ pour la sortie des courbes Donc si ça ne pouvait pas être utilisé, ça ne me ferait pas de mal, en tout cas ça me profiterait, car ça pourrait avoir un peu plus d’égalité dans cet aspect et je pense qu’en ça chacun va balayer sa maison et dire quoi de mieux pour lui. Je ne suis ni pour ni contre», a souligné Joan Mir.

“Ce serait mieux pour moi s’il n’y avait pas de ‘holeshot’ pour personne, car on ne le prend pas (pendant le tour) et il est clair que je vais m’occuper de mon propre truc. Il n’y a pas de rendez-vous pour le moment », a reconnu le pilote Suzuki.

“J’attends avec impatience ce grand prix. Normalement, le Mans n’est pas le favori de la plupart des pilotes à cause de la météo, car il pleut généralement beaucoup et les températures sont assez basses et même ainsi, je suis optimiste », déclare Mir.

“L’année dernière dans l’eau, je me sentais bien en course, supprimant les premiers tours, dans lesquels je n’ai pas eu beaucoup de chance., mais je me sens bien et lors du test, nous avons fait un pas en avant avec la moto, j’ai terminé ce test très heureux donc nous verrons si nous pouvons tester cela dans des conditions sèches, pour pouvoir faire évoluer la moto », a expliqué le monde du MotoGP champion.

“Il est clair que la technologie s’améliore chaque année. Les motos s’améliorent et nous essayons tous de le faire d’une manière ou d’une autre, que ce soit en moto ou en moto, mais dans notre cas, les pilotes semblent être plus rapides en termes de pilotage, et les équipes essaient de rendre la moto plus rapide. ” reconnaît-il, Joan Mir.

“Il n’y a pas de limite qui dit que les motos ne peuvent pas continuer à évoluer. Le travail se poursuit, mais c’est vrai que cela fait que l’on se demande ce qui se passe si un plafond n’est pas mis en place. À quelle vitesse pouvons-nous aller? Il est vrai que plus on avance vite, plus les échappatoires se rapprochent et la sécurité des circuits devient de plus en plus petite et il va falloir l’augmenter de plus en plus en éloignant les murs, notamment en MotoGP », explique le cavalier.

“Si les motos continuent d’évoluer, il faudra à chaque fois tirer les parois des circuits. Je ne sais pas, il serait quand même plus simple de limiter un peu plus cette technologie pour ne pas arriver si vite et ainsi augmenter un peu la sécurité des pilotes et aussi le budget des circuits, car ce n’est pas facile pour déplacer les stands. Sûrement Dorna et les équipes MotoGP le voient déjà et peut-être que quelque chose sera fait à l’avenir; Je ne sais pas quand, mais ça commence à bouger un peu », poursuit Mir.

Le champion du monde assure qu’il est “Plus fort que l’an dernier, je fais moins d’erreurs, en termes de pilotage et tout un peu, et cela me fait être plus en avance au classement général dans les premières courses “.

“Mon objectif est de faire une saison de moins en plus, d’augmenter et d’acquérir de l’expérience petit à petit, et de faire de meilleurs résultats, car jusqu’ici les circuits qui sont venus ne sont pas les meilleurs pour moi, et pour la moto, et même ainsi nous sommes quatrièmes et très proches des premiers », se souvient Joan Mir.

«Je ne peux pas me plaindre du début de saison que nous avons fait. Je suis calme. Il faut être plus rapide pour se battre pour le titre, gagner des courses et être plus sur le podium, mais il y a de nombreuses courses et de nombreux circuits dans lesquels je suis meilleur », confie le pilote Suzuki avec conviction.

“Je pense que je suis sur la bonne voie, je peux me tromper à nouveau, mais J’essaye d’être très concentré pour ne pas faire les mêmes erreurs que j’ai pu commettre dans le passé“Admet Mir.