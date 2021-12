Joan Mir, parmi les protagonistes du calendrier solidaire Talita

12/02/2021

Act à 12h54 CET

A l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées – qui est célébrée le 3 décembre -, le Fondation Talita présente ce jeudi à l’Hôtel H10 Art Gallery de Barcelone (Enric Granados, 62) le Calendrier de solidarité Talita 2022, des enfants et des jeunes handicapés mentaux et des célébrités, qui fête cette année sa vingtième édition.

La cérémonie de présentation a la participation du journaliste Jordi Basté, qui dirigera l’événement pour la deuxième année, et de quelques enfants et jeunes protagonistes du calendrier, qui seront accompagnés de leur famille et amis. Les enfants et célébrités suivants participent au Calendrier de solidarité Talita 2022 : Manuel et Miguel Poveda (janvier) ; Claudia et Andrea Guasch (février) ; Yago et Michelle Jenner (mars) ; Bienne et Tortell Poltrona (avril) ; Valeria et Jorge Blass (mai); Bienne et Guillermina Baeza (juin) ; Ingrid et Jessica Vall (juillet) ; Pablo et Nuria Fergó (août) ; Adara et Nil Moliner (septembre) ; Mariona et Joan Mir (octobre) ; Laura et Jordi Vilà (novembre), et Miquel et Beret (décembre), ainsi que Ona et Dr. Josep Tabernero. Les photographies sont de Arnau Dalmases et Toni Santiso.

Lors de la présentation, les participants pourront voir l’élaboration du calendrier et certains participants expliqueront leur expérience au public. L’objectif principal du Calendrier de Solidarité Talita est de sensibiliser la société et de promouvoir l’inclusion des enfants et des jeunes ayant une déficience intellectuelle. Le calendrier est aussi une collecte de fonds. Talita œuvre pour que ces enfants soient formés dans une école ordinaire qui leur permette de mener une vie personnelle et professionnelle digne.

La collaboration de Hola magazine, La Caixa Foundation, Precon, Cementos Molins, Promsa, La Vanguardia, CH Robinson, Torraspapel, Marea, Amiblu, Garmin et H10 Hotels se démarque. Comme chaque année, Le calendrier peut être obtenu en appelant le 93 434 43 55 ou via le site Internet http://www.fundaciotalita.org/ en faisant un don de 7 euros ; aussi, via Bizum (01044). Cette année, 120 000 exemplaires du calendrier ont été publiés.