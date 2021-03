Joan Mir, sanctionné pour ne pas avoir respecté le feu rouge

27/03/2021 à 21:08 CET

L’Espagnol Joan Mir (Suzuki GSX RR) a été sanctionné par le comité de direction de course pour ne pas avoir respecté le feu rouge alors qu’il allait sortir sur la piste lors de la première qualification pour le Grand Prix MotoGP du Qatar qui se tiendra demain le circuit de Losail.

La déclaration de la direction de course indique que Joan Mir a enfreint l’article 3.5.5 du Règlement des sports de championnat, c’est pourquoi il écope d’une amende de 1000 euros et de la perte du premier tour le plus rapide de cette séance d’entraînement, ce qui n’empêchera pas le champion du monde 2020 de partir de la dixième position de la formation de départ.

La décision peut faire l’objet d’un appel dans les trente minutes suivant la notification de la décision, bien que ce soit quelque chose que l’équipe Suzuki ne fera probablement pas.