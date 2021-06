Joan Peñarroya, nouvel entraîneur du Valencia Basket

in

21/06/2021 à 16h30 CEST

Valencia Basket a annoncé aujourd’hui l’embauche de l’entraîneur Joan Peñarroya (Terrassa, 1969), qui reprendra sa première équipe masculine la saison prochaine après avoir décidé le club et Jaume Ponsarnau jeudi dernier, ils n’ont pas renouvelé le contrat qui les avait rejoints lors des trois saisons précédentes.

Une fois exclue la continuité de leur manager pour les trois saisons précédentes, Valence a ouvert des négociations avec Peñarroya, qui avait déjà été prévenu qu’il pourrait présenter une proposition si Ponsarnau ne continuait pas à diriger l’équipe.

Les deux parties, comme il est d’usage dans les contrats de Valence avec leurs entraîneurs, ont signé un accord pour une saison, une campagne dans lequel l’équipe valencienne jouera l’ACB et l’Eurocup, dont la conquête sera le grand objectif du club comme retour à l’Euroligue.

Après avoir terminé sa carrière de joueur, qui comprenait 426 matches ACB entre Manresa, León et Ourense, Peñarroya a commencé sa carrière en tant qu’entraîneur en 2006 à Olesa dans la ligue EBA. En 2010, il fait le grand saut au LEB Plata avec Andorre, club dans lequel il passe huit saisons et qui monte d’abord au LEB Gold puis à l’ACB, dans lequel il l’amène à disputer la Copa del Rey et le Championnat d’Europe. .

Après une campagne remarquée à Baxi Manresa, 2018-19, il a fait usage d’une clause de sortie pour quitter l’entité et signer avec Burgos, avec lequel, en plus d’être dans la partie moyenne supérieure du classement ACB, il a conquis le les deux dernières éditions de la FIBA ​​​​Basketball Champions League et de l’Intercontinental en battant l’Argentine Quimsa Athletic Association.