Joan Plaza cesse d’être l’entraîneur du Betis

22/11/2021 à 13:25 CET

Joan Plaza n’est plus l’entraîneur du Coosur Real Betis A sa propre demande, comme le rapporte l’entité Verdiblanca, qui a remercié le coach pour « tout son travail et son engagement » et lui a souhaité « bonne chance dans ses prochains défis professionnels ».

Joan Plaza est arrivé au Betis le 30 novembre de l’année dernière pour remplacer Curro Segura et déjà lLa semaine dernière, il a laissé entrevoir son départ de l’équipe Verdiblanco, ce qui s’est passé après la défaite retentissante contre le Real Madrid, 71-48. L’équipe ferme actuellement le tableau de classification ACB avec un solde de deux victoires et neuf défaites après la dispute des 11 premiers matches de compétition.

Point d’arrivée de sa deuxième étape à Séville

L’entraîneur catalan, qui avait un contrat jusqu’à la fin de cette saison, a signé pour le Betis après avoir formé le Zénith Russe de Saint-Pétersbourg et J’avais déjà dirigé l’équipe de Séville, sous le nom de Cajasol, pendant trois saisons, de 2009 à 2012, avant de partir pour le lituanien Zalgiris Kaunas.