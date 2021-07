Joana Pastrana annonce sa retraite de la boxe après avoir défendu le championnat d’Europe le 26 juin

A travers une conférence de presse virtuelle à laquelle il a été présent MARYLAND, le boxeur madrilène Joana Pastrana (16-3, 5KO) – trois fois champion du monde monde IBF du poids minimum et triple champion de L’Europe  dans la même catégorie – a annoncé qu’il quitterait la boxe professionnelle après avoir défendu le titre européen qu’il détiendra au Centre Wizink à Madrid le 26 juin prochain contre les Français Anne-Sophie Da Costa (28-6, 11 KO). Après ce combat, la Madrilène espère se consacrer au monde du cinéma, un monde qu’elle aime, attire et dans lequel elle a déjà fait quelques collaborations.

La raison de cet adieu prématuré, Joana a 30 ans, l’a expliqué elle-même avec ces mots : “Je n’ai pas pu atteindre les objectifs que je voulais après avoir été championne du monde, qui était de pouvoir bien vivre de la boxe. Cela n’aurait pas pu être, et avant que les années ne commencent à me peser et que je ne sois pas à 100% j’ai décidé de prendre cette décision”.

Une décision comme celle-ci ne se prend pas du jour au lendemain et elle y réfléchissait depuis un certain temps : « J’y pensais depuis un moment. C’est une étape importante que les athlètes doivent franchir lorsqu’elle se rapproche. J’ai eu la grande chance que les choses aient tourné pour moi et que ce monde – il fait référence au monde du cinéma – ait attiré mon attention, et tout m’est venu grâce à la boxe. Une chose est venue pour l’autre », assure-t-il.

L’affiche de combat

Gants de loup

Et sa conscience est claire car « Je me réveille le matin et je sais que j’ai réalisé un rêve. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Ce qui me fait le plus mal, c’est de laisser derrière moi cette vie de dire que je suis Joana Pastrana, de dire que je suis une ancienne boxeuse professionnelle me fait mal, mais je suis fier de tout ce que j’ai fait. J’ai tout donné. Je n’ai rien laissé à l’intérieur et tout ce que j’ai fait a été avec mon âme. J’ai toujours donné tout ce que j’avais en moi. Je n’ai pas pu être boxeur professionnel toute ma vie.”

Du ring au cinéma

Joana avait déjà fait ses premiers pas dans le monde du cinéma et de la télévision et cela a attiré son attention, voyant également qu’elle en avait occasionnellement l’occasion. Il l’a donc choisi, même s’il n’a rien d’assuré non plus. « Je n’ai rien de sûr, je sais où je veux aller. L’essentiel est que le temps soit pour moi. J’arrive à vivre grâce aux parrains, je vais de mois en mois, mais n’importe qui d’autre peut être à son travail jusqu’au jour de la retraite. Moi non. C’est pourquoi j’ai décidé maintenant. J’ai 30 ans. Je suis jeune et je peux élargir mes horizons. J’ai des objectifs plus concentrés sur une chose que sur une autre et tout vise le monde du cinéma. J’aimerais me former et j’aime le monde du jeu d’acteur et des spécialistes du cinéma ».

Protagoniste de la série ‘Le Cœur de l’Empire’

Joana a déjà fait quelques incursions dans le monde du cinéma et de la télévision. L’un d’entre eux a été sa participation à la série ‘El Corazón del Imperio’, qui, si rien ne se passe, sera présentée en première à Movistar l’automne prochain. Dans celui-ci, Pastrana joue le rôle d’un gladiateur. Mais il n’est pas satisfait de cela, j’en veux plus et c’est pourquoi “Je veux consacrer le temps nécessaire pour m’entraîner et montrer que je ne sais pas seulement boxer”.

Mais avant qu’il n’ait un grand rendez-vous, la ceinture défensive du Union Européenne de Boxe (UER) du poids minimum avant Anne-Sophie Da Costa. Un combat qui lui permettra de continuer à étendre sa légende, puisque s’il gagne il ajouterait trois titres mondiaux et quatre titres européens, ce qui est dit bientôt. Aussi audacieuse qu’elle soit, Joana admet que « ça va être un match garanti parce que nous nous sommes battus avec elle et ça va être un match difficile. Je veux être là-haut sur le ring et sentir la chaleur des gens. Je vais combattre une femme de renom et le spectacle est garanti ».

Selon la façon dont vous le regardez, il y a une lecture négative dans cette décision et c’est que Joana la prend car sa profession ne permet pas ou ne garantit pas une vie correcte, quelque chose qu’elle a déjà dénoncé à l’occasion, mais elle, toujours positive, veut voir la bouteille à moitié pleine, surtout en pensant aux jeunes combattants qui lui succèdent. “La bonne chose est que je laisse l’héritage à ces filles qui choisissent d’atteindre de grands objectifs qu’elles doivent atteindre et je leur ai montré que si vous le voulez, vous le pouvez. J’ai ouvert un chemin et j’espère qu’ils auront plus de chance que moi ».

