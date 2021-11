Joana Pastrana : « Avant je combattais sur le ring et maintenant je combats dans la vie »

Après s’être retiré du ring, Joana Pastrana mise et fait le grand saut à l’écran. Son chemin en tant que boxeuse n’a pas été facile et après sa retraite, elle continue de travailler et comme elle le dit : « Avant je me battais sur le ring et maintenant je me bats dans la vie.

L’ancien athlète assiste au Diario AS dans l’avant-première de la première de Le coeur de l’Empire. Une série documentaire centrée sur la vie des femmes, gladiateurs pendant l’Empire romain.

« Ça ne m’avait pas traversé l’esprit de faire quelque chose comme ça, d’ailleurs quand la proposition est arrivée j’étais plongé dans une préparation parce que j’ai continué à boxer », raconte Joana Pastrana à propos de la façon dont ce nouveau projet professionnel est né et ajoute : « Penser un peu pour l’avenir nous pensons: « Et pourquoi ne pas lui en donner l’opportunité, cela pourrait être une opportunité d’emploi possible », alors nous avons dit oui« .

Pendant les scènes d’action, l’ex-boxeur devait contrôler l’énergie. « Au début surtout, jusqu’à ce que le niveau d’énergie soit équilibré, car ils m’ont dit que c’était comme un entraînement, qu’il fallait que je passe du moins au plus. Mais peut-être que je viens de l’entraînement et avec de l’adrénaline. Au fur et à mesure des scènes, nous nous équilibrions ».

Quant à un futur retour sur le ring, Pastrana est clair : « Si demain je revenais, ce ne serait pas parce que je le voulais, mais à cause de facteurs extérieurs à moi. Bien qu’on ne puisse jamais dire pas sûr, je l’exclus aujourd’hui« .