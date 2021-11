Joana Pastrana change de boxe pour le cinéma

La championne du monde IBF du poids minimum a tourné la série ‘Le cœur de l’empire’ dans laquelle elle incarne un gladiateur romain

Joana Pastrana dans la série Movistar + ‘Le cœur de l’empire’ qui a été créée cette semaine

L’IBF et champion du monde de boxe européenne du poids minimum Joana pastrana Il a «raccroché» ses gants et s’est retiré de la vie d’athlète d’élite il y a trois mois et une nouvelle étape dans le jeu d’acteur a commencé. Le boxeur explique que « la société Stunt Club m’a proposé un travail de spécialiste du cinéma et j’ai également fait un premier rôle pour une série qui a débuté cette semaine sur Movistar + ‘Le cœur de l’empire’ dans laquelle je joue un gladiateur. J’adore ce nouveau défi et le mieux, c’est que les hits sont fictifs », confie-t-il en riant. « En boxe si tu échoues tu prends le coup et ici ils sont ‘faux’ et tu ne te touches pas », argumente-t-il. Pastrana.

L’ancienne boxeuse madrilène, qui s’est préparée et continue de le faire en tant que spécialiste, assure avoir de l’aisance devant les caméras et avoue que « je n’ai pas eu le temps de rater la compétition, même si je sais que je le ferai. En ce moment, je profite d’un temps pour moi que le sport d’élite ne me permettait pas ». Joana elle est toujours plongée dans le tournage, même si elle espère à l’avenir « ouvrir une école de boxe, mais pas pour les professionnels, mais pour que des familles entières viennent profiter de mon sport ».

