Joana Pastrana fait ses adieux en grand avec son quatrième titre de championne d’Europe

Par les grandes portes. Joana Pastrana (30 ans) il a fait ses adieux samedi soir, 26 juin, avec panache, après avoir retenu dans le Centre WiZink à Madrid la ceinture de champion d’Europe poids minimum face au concurrent français Anne-Sophie Da Costa. Ainsi, la boxeuse madrilène (17-3, 5KO) entre dans l’histoire, en devenant la première femme à ajouter quatre titres continentaux, un de plus que Marie Jésus Rosa.

Le combat, convenu de dix rounds de deux minutes chacun (comme dicté par la boxe féminine professionnelle) n’a eu qu’un seul protagoniste, Joana Pastrana, qui a dominé tous les rounds et leur rythme. Elle était de loin supérieure à une rivale qui disputait son premier titre européen et qui a fait assez pour rester debout jusqu’au bout, victime de la dure punition qu’elle a subie.

Joana punit sa rivale

Maréchal / Maréchal / .

Joana l’a punie avec de puissants crochets droit et gauche, sur le haut du corps et la région du foie, et Da Costa Il ne pouvait pas trouver un moyen de répondre. Tellement dominante qu’elle avait l’impression que même dans son coin à la mi-temps du septième tour, elle souriait à la caméra de télévision lorsqu’elle se concentrait sur elle.

Joana a été de loin supérieure du début à la fin et a conservé la ceinture de champion d’Europe après une victoire par décision unanime

Da Costa a fait preuve d’une grande capacité d’endurance et de souffrance, tandis que Joana de son coin s’est fait dire de ne pas dormir, de ne pas attraper le rythme de sa rivale, elle ne voulait pas se battre, et la Française en avait assez pour aller jusqu’au bout.

Encouragé par ces mots Pastrana Elle est sortie déterminée au dernier tour, cherchant à dire au revoir en grand, mettant une victoire unanime des trois juges (110-90) sur la bonne voie en cas de doute, conservant le titre de championne d’Europe et ajoutant un nouveau succès à une carrière dans laquelle se démarquent également ses trois titres de championne du monde IBF du poids minimum.

Dommage qu’elle ait dû arrêter la boxe tôt car elle ne pouvait pas gagner sa vie sur le ring comme elle s’y attendait. “Je me bats comme un homme, mais financièrement, je me sens injustement traité”, a-t-il admis à MD à l’époque. Espérons que ce sera un rendez-vous plus tard et non un au revoir, si c’est le cas, ce 26 juin 2021 restera dans l’histoire de la boxe en Espagne et dans le monde.

ça peut t’intéresser