Joanna Cherry du SNP craint des « abus, menaces et diffamations » présumés | Politique | Nouvelles

Joanna Cherry, ancienne porte-parole du SNP pour la justice à Westminster, a déclaré: “Je pense que je ne serai plus membre du parlement plus longtemps” après avoir reçu jeudi le prix du meilleur écossais du magazine Holyrood à Westminster. Mme Cherry, la députée d’Edimbourg Sud-Ouest, a été en désaccord avec des collègues du parti au sujet des changements prévus à la loi sur la reconnaissance du genre.

La nouvelle légalisation permettra aux personnes trans de déclarer plus facilement leur sexe.

Recevant son prix du comédien et podcasteur Matt Forde, Mme Cherry a déclaré dans son discours d’acceptation: “Je soupçonne que je ne serai plus députée plus longtemps, mais tant que je le serai, j’essaierai toujours d’être une voix indépendante et réfléchie.

“Je me battrai toujours pour que l’Ecosse soit un pays indépendant et, que vous soyez syndicaliste ou nationaliste, [a place] où tout le monde a les mêmes droits et tout le monde a droit à la liberté d’expression.”

Elle a souligné qu’elle n’aurait jamais représenté son siège d’Édimbourg dans le sud-ouest de la Chambre des communes si elle avait connu le niveau d'”abus” et de “menaces” qu’elle aurait subis.

Elle a poursuivi: «En 2014, quand Alex Salmond m’a demandé si j’envisageais de me présenter à la candidature à Edinburgh South West, j’ai eu beaucoup de mal à quitter mon ancien emploi.

“Si j’avais su le niveau d’abus, de menaces, d’intimidation et de diffamations auxquelles je devrais faire face, en particulier de mon côté, je ne l’aurais jamais fait.

“Je ne regrette absolument pas de l’avoir fait.

“Quand j’étais jeune, quand j’étais adolescent, j’ai toujours voulu être député travailliste et ça a été le privilège de ma vie d’être député.”

Mme Cherry, une alliée de l’ancien premier ministre Alex Salmond, avait également suggéré qu’un “culte” malsain se créait au sein du SNP autour de Mme Sturgeon plus tôt cette année.

Dans un coup porté au Premier ministre écossais, elle a averti qu’il était préjudiciable de “mettre toute sa foi en une seule personne”.

Le SNP a été approché pour commenter les remarques de Mme Cherry.