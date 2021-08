Joanna Gaines révèle que les intimidateurs des médias sociaux ont eu un certain effet sur elle et sa famille depuis qu’ils ont atteint le statut de célébrité. La star de Fixer Upper: Welcome Home admet que les trolls sur Internet ont fait des ravages sur sa santé mentale, mais elle a trouvé des moyens sains de faire face aux yeux ajoutés. “Il y a quelques années, Chip et moi nous sommes retrouvés dans un monde que nous n’avions jamais connu sans instructions ni feuille de route”, dit-elle d’elle-même et de son mari depuis 17 ans.

Elle a poursuivi: “Lorsque notre émission a décollé, nous n’aurions pas pu imaginer toute la beauté et les bénédictions qui s’ensuivraient pour nous et pour notre famille, ce dont nous sommes continuellement reconnaissants”, a déclaré Gaines. “Mais il ne nous a pas fallu longtemps pour réaliser que faire partie de cette nouvelle réalité signifiait également faire partie du cycle de l’actualité. Des histoires sont écrites sur nous, sur notre famille, nos projets, nos croyances supposées et notre politique.” Nous l’avons assez vécu maintenant pour savoir que cela fait partie du territoire, et souvent c’est tellement incroyable que nous ne pouvons pas nous empêcher de rire.”

La mère de cinq enfants a ajouté que les choses sont devenues plus faciles pour la famille, mais c’est toujours un problème constant qui se pose. “De temps en temps, un titre ou une histoire frappera un nerf, peu importe à quel point cela peut être faux. Ces moments sont plus difficiles à concilier parce que nous sommes humains, et l’idée que” cela fait juste partie du territoire “ne” Ne faites pas de fausses accusations moins douloureuses », écrit Gaines. Son mari Chip, le plus souvent, gère généralement mieux ces situations qu’elle, dit-elle. Mais il y a des moments où elle veut passer à l’offensive pour remettre les pendules à l’heure. “Ensuite, il y a moi, celle qui veut réparer le tort. Qui veut sanctionner parce que je pensais que nous savions tous jouer franc jeu”, dit-elle.

Le couple a parlé plus tôt cet été des accusations qui leur avaient été lancées au cours de l’été, disant au Hollywood Reporter qu’ils n’étaient pas de grands fans des accusations qui leur avaient été lancées. “Les accusations qui vous sont lancées, comme ‘Vous êtes raciste ou ‘Vous n’aimez pas les gens de la communauté LGBTQ’ – ce sont les trucs qui mangent vraiment mon déjeuner, parce que c’est si loin de qui nous sommes vraiment. ” elle a dit à la sortie. “C’est ce qui me tient éveillé”, ont-ils déclaré. “En tant qu’homme blanc américain, il est difficile d’être parfaitement diversifié”, a déclaré Chip à THR. “Dans notre propre entreprise, nous avons près de 700 employés, et l’une de nos plus grandes passions est de faire en sorte que ce groupe représente tout le monde.”