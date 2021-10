Joanna Gaines partage une photo de retour avec son mari Chip ouvrant Magnolia Business il y a 18 ans

La star de HGTV, Joanna Gaines, a marqué Throwback jeudi cette semaine en partageant une photo d’il y a 18 ans, lorsqu’elle et son mari Chip Gaines ont lancé leur entreprise Magnolia. Près de deux décennies plus tard, Magnolia est un empire commercial avec plusieurs magasins au Texas, une collection d’articles pour la maison et un réseau câblé. Gaines, 43 ans, a offert à un autre entrepreneur une chance de réussir comme ils l’ont fait en donnant 50 000 $.

« Je me suis réveillé ce matin avec des papillons dans le ventre », a écrit Gaines sur Instagram. « Un sentiment qui me revient chaque 15 octobre – le jour où nous avons ouvert Magnolia il y a 18 ans. Je peux encore entendre le bruit de la porte d’entrée de cette petite boutique qui ouvre, et la profonde assurance que, malgré ma peur, je le ferais Ne jamais regarder en arrière. Chip m’avait poussé à tenter ma chance sur quelque chose en quoi je croyais, alors gagner ou perdre, je savais déjà que je ne serais plus jamais le même.

Gaines a dit qu’elle a toujours cru que « les rêves engendrent des rêves », et tout ce dont tout le monde a besoin pour les réaliser est un « petit élan » pour vous pousser dans la bonne direction ou quelqu’un qui croit également en la vôtre. Elle a proposé d’être cette personne pour un entrepreneur chanceux. « Alors voici ce que je pense – je veux donner 50 000 $ pour aider quelqu’un à faire exactement cela », a-t-elle écrit, ajoutant plus tard qu’elle « a hâte de voir quels rêves vous êtes prêt à poursuivre ». L’offre a expiré jeudi soir et Gaines n’a pas encore annoncé de gagnant.

En septembre, Discovery et Gaines ont finalement annoncé le lancement de leur réseau Magnolia. Bien que le contenu de Magnolia ait été ajouté à Discovery + l’année dernière, le réseau de bricolage linéaire ne basculera pas vers Magnolia Network avant le 5 janvier 2022, à 21 h HE. Le premier spectacle sera Fixer Upper: Welcome Home. D’autres émissions incluent Magnolia Table avec Joanna Gaines, Restoration Road avec Clint Harp, Home Work, The Lost Kitchen et Super Dad. Les épisodes d’Original Fixer Upper et This Old House seront également diffusés sur Magnolia Network.

« Il n’y a pas si longtemps, regarder la télévision signifiait passer du temps ensemble en famille. C’était un endroit où les gens de tous âges pouvaient se réunir et être informés, divertis et inspirés par le genre de programmation honnête et authentique qui rapproche les gens. ont déclaré Chip et Joanna Gaines dans une déclaration à Variety. « Nous sommes impatients de voir ces histoires prendre vie sur le câble en janvier, et nous avons bon espoir de l’impact que cela pourrait avoir – pour aider à récupérer le meilleur de ce que peut être la télévision. »